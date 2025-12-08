Пятый российский аэропорт приостановил полеты
Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Меры ввели в 2:31 мск. Эту уже пятый российский аэропорт за ночь, ограничивший работу — ранее полеты приостановили воздушные гавани Волгограда, Тамбова, Саратова и Пензы. На момент публикации все ограничения действуют.
Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.
Материал дополняется
