Пятый российский аэропорт приостановил полеты

Аэропорт Калуги (Грабцево) приостановил прием и выпуск рейсов, сообщил в телеграм-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Меры ввели в 2:31 мск. Эту уже пятый российский аэропорт за ночь, ограничивший работу — ранее полеты приостановили воздушные гавани Волгограда, Тамбова, Саратова и Пензы. На момент публикации все ограничения действуют.

Запрет на полеты в российских аэропортах периодически вводят на фоне атак беспилотников.

