ЦБ обяжет банки привязывать счета россиян к ИНН

Банки должны будут привязывать ИНН своих клиентов к новым и действующим счетам. О планах ввести такое требование РБК сообщила зампред ЦБ Ольга Полякова. Это нужно для системы «Антидроп», которую планируется запустить в 2027 году

Фото: Андрей Любимов / РБК

Банк России намерен обязать кредитные организации привязать ИНН (индивидуальный номер налогоплательщика) клиентов к их банковским счетам для борьбы с дропперством. Об этом в интервью РБК рассказала зампред ЦБ Ольга Полякова. Она пояснила, что ИНН станет обязательным реквизитом для открытия счета физическому лицу и речь идет не только новых счетах, но и о старых.

«Если раньше для банков не было обязательного требования устанавливать ИНН клиента как обязательный реквизит счета, то мы такое требование введем — и при открытии нового счета, и по тем счетам, что были открыты ранее. То есть банкам самостоятельно нужно будет дособирать необходимые данные. У банков уже сейчас есть инструменты ФНС России, позволяющие узнать ИНН клиента, не беспокоя гражданина», — сообщила Полякова.

Эта связка необходима для работы новой платформы «Антидроп», запуск которой намечен на середину 2027 года, пояснила зампред ЦБ: «Мы полагаем, что идентификатором клиента в системе будет ИНН, который банки давно используют и умеют с ним работать. Во время опросов банки подтвердили нам целесообразность такого выбора».

С 1 сентября 2025 года предоставление ИНН стало обязательным при предоставлении физическому лицу кредита или займа. Эта поправка принималась в пакете мер, направленных на предотвращение мошенничества с кредитами.

Банк России считает дропами, или дропперами, физлиц, чьи банковские карты используются для сомнительных операций. Это может быть как вывод средств, украденных мошенниками у других банковских клиентов, так и обналичивание или переводы в интересах организаторов незаконных схем, теневого бизнеса. Дропом можно стать по собственному желанию или по незнанию под воздействием мошенников.

Как отметила Полякова, концепция платформы «Антидроп» утверждена, подготовлен проект архитектуры сервиса, и сейчас ЦБ разрабатывает техническое задание, чтобы со следующего года перейти уже непосредственно к разработке самой платформы. «Алгоритмы все готовы, мы понимаем, как это должно работать, но этот процесс небыстрый», — пояснила зампред Банка России.

Подключение банков к платформе «Антидроп» будет обязательным, но кредитные организации смогут самостоятельно принимать решения об уровне риска клиентов, попавших в эту базу, уточнила Полякова. Она напомнила, что сейчас по такому принципу работает платформа для борьбы с отмыванием денежных средств «Знай своего клиента».