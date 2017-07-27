Богатые россияне стали прозрачнее

Почему миллионеры чаще декларируют иностранные счета

Доля состоятельных россиян, уведомивших налоговые органы о своих иностранных счетах, выросла по сравнению с прошлым годом в четыре раза — до 40%, говорится в исследовании Tranio и Adam Smith. Чем объясняется такая динамика?

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Состоятельные россияне (с активами от $1 млн) стали чаще уведомлять российские налоговые органы о своих зарубежных счетах. С мая прошлого года доля богатых российских граждан, подавших налоговые декларации, выросла в четыре раза — с 10 до 40%. Об этом свидетельствуют данные совместного исследования международного брокера недвижимости Tranio и британской компании Adam Smith Conferences, проведенного в этом году. В его рамках эксперты опросили 60 специалистов сферы private-банкинга, юристов и налоговых консультантов, работающих с владельцами крупных капиталов из России.​

Как отмечается в исследовании, увеличение доли россиян, подавших декларации по зарубежным счетам, связано с присоединением страны к соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией между государствами в мае 2016 года. Благодаря этому документу российские налоговики с 2018 года будут автоматически получать данные об иностранных счетах налоговых резидентов России. На настроения состоятельных граждан также повлияли изменения в российском законодательстве. В частности, поправки в федеральный закон № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» (ст. 12, ч. 7), обязавшие налоговых резидентов предоставлять информацию о своих заграничных счетах и вкладах. Также в прошлом году была ужесточена административная и уголовная ответственность за сокрытие иностранных счетов, добавляют авторы исследования.

По словам управляющего партнера Tranio Георгия Качмазова, россияне, которые подают декларации по зарубежным активам, обычно открывают для этого новые банковские счета с чистой историей транзакций. «Прежние счета ликвидируются, а средства с них переводятся окольными путями, чтобы между старыми и новыми счетами нельзя было проследить никакой связи», — говорит эксперт. В большинстве случаев россияне сначала заводят деньги на счет в российском банке, а уже с него переводят средства на новые зарубежные счета, удаляя таким образом всю цепочку старых транзакций, среди которых могут быть сомнительные операции. «Таким образом, размер зарубежного капитала клиента известен государству, новые счета не пустуют, однако на них нет никакой истории транзакций, и связь между старым и новым зарубежным счетом никак не прослеживается», — отмечает Качмазов.

Партнер консалтинговой компании PwC Максим Кандыба в целом соглашается с выводами исследования. «Присоединение России к соглашению об обмене налоговой информацией означает, что с 2018 года информация по некоторым классическим финансовым инструментам россиян за рубежом, включая счета и депозиты, будет поступать в ФНС автоматически. На этом фоне раскрываемость действительно могла вырасти», — говорит он. Партнер компании Paragon Advice Group юрист Александр Захаров добавляет, что отчитываются по иностранным счетам или закрывают их только те россияне, которые решают жить в России и вести бизнес в этой юрисдикции — остальные просто отказываются от налогового резидентства страны.

Куда прячутся деньги

По данным Tranio и Adam Smith Conferences, оставшиеся 60% состоятельных клиентов, которые не желают декларировать счета за рубежом, действительно решают проблему именно путем смены налогового резидентства. О такой тенденции среди своих клиентов сообщили 78% опрошенных private-банкиров и налоговых консультантов. Из них 33% респондентов отметили, что состоятельные россияне фактически становятся налоговыми резидентами других стран, 27% — что они номинально меняют резидентство, используя иностранные программы инвестиционного ВНЖ или гражданства, а 18% респондентов указали, что их клиенты используют оба этих варианта.

По закону гражданин России теряет статус налогового резидента страны, если он за год проведет на родине меньше 183 дней. Для смены налоговой юрисдикции россияне чаще всего выбирают Кипр и Великобританию, говорится в исследовании Tranio и Adam Smith Conferences. Также среди состоятельных клиентов популярны Монако, Мальта и Швейцария. «Огромный спрос на Кипр связан с простотой его инвестиционной программы. За €2 млн и три месяца можно получить паспорт для всех членов семьи. Также гражданство Кипра становится для многих удобным способом оказаться в Великобритании: туда стремятся потому, что эта страна не выдает беглых олигархов и их капиталы», — комментирует Качмазов.

Фото: Bogdan Cristel / Reuters

Александр Захаров напоминает, что 14 июля 2017 года Кипр принял изменения в налоговое законодательство, согласно которому достаточно провести 60 дней на его территории, чтобы получить статус налогового резидента. «Кипр может обмениваться данными только по запросу, и рисков у держателей иностранных счетов не будет, поскольку Кипру неинтересно выдавать налоговых резидентов в Россию, — поясняет Захаров. — А Великобритания при подписании соглашения об обмене финансовой информацией не включила в свой обязательный список Россию».

Также россияне, не желающие «светить» свои счета, переводят капитал на имя номинальных владельцев — об этом сообщили 35% опрошенных private-банкиров и налоговых консультантов. В качестве таких «номиналов» чаще всего выступают родственники, друзья и другие близкие люди, отметили 55% участников опроса. Почти столь же популярны трасты — об их использовании заявили 48% респондентов.

Около трети опрошенных специалистов (33%) указали, что нередко состоятельные россияне и вовсе закрывают зарубежные счета и переводят капитал в Россию. Еще 17% опрошенных зафиксировали тенденцию к переводу капиталов богатых россиян в юрисдикции, не присоединившиеся к соглашению об автоматическом обмене финансовой информацией. По данным исследования, самыми популярными из таких юрисдикций оказались ОАЭ и Сингапур, которые на момент опроса еще не подписали это соглашение. О переводе средств клиентов в эти страны сообщили 38 и 35% респондентов соответственно. Также многие богатые россияне переводят средства в США, о чем свидетельствуют ответы 28% респондентов.

Как россияне разбираются с КИК

Согласно закону о контролируемых иностранных компаниях (КИК), действующему с 1 января 2015 года, россияне обязаны декларировать свой иностранный бизнес в России и платить налоги с дохода от него. Однако, по оценкам участников опроса, не более 50% состоятельных клиентов в 2017 году уведомили налоговые органы о наличии бизнеса за рубежом. Из тех, кто не собирается сообщать налоговой службе о долях в иностранных компаниях, большая часть перевела свои КИК на имя номинального владельца либо вывела их из-под критериев формального контроля — об этом заявили соответственно 43 и 47% респондентов.

Один из таких критериев, например, состоит в том, что декларировать свои КИК должен только налоговый резидент России, которому принадлежит более 25% акций иностранной компании. Чтобы обойти этот критерий, фактический владелец может отказаться от российского налогового резидентства либо оставить за собой менее 25% акций. «Люди, по сути, избавляются от контроля в этих структурах, чтобы формально не подпасть под законодательство о КИК», — комментирует партнер UFG Wealth Management Дмитрий Кленов. В исследовании при этом отмечается, что контролирующая роль россиянина в КИК в этом случае будет зафиксирована во внутренних соглашениях компании, которые не будут доводиться до сведения налоговых органов.

Также в соответствии с законом о КИК россияне должны платить налоги от прибыли КИК (по ставке 20% для юрлиц и 13% для физлиц — владельцев доли в 50%), только если она превысит определенные пределы: 50 млн руб. по итогам 2015 года, 30 млн руб. — 2016-го и 10 млн руб. по итогам 2017 года. Таким образом, если прибыль не будет зафиксирована, платить налоги в России не придется, заключает Кленов.