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Повышенное давление НДС
Газета № 131 (2628) (2607) Экономика, 25 июл, 16:06
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Повышенное давление НДС
Российские компании пожаловались на рост налоговых рисков
Почти 80% компаний, работающих в России, в последнее время ощутили рост давления из-за налогообложения, свидетельствуют данные исследования IPT Group. Больше всего на налоговые риски влияют недобросовестные контрагенты
Фото: Максим Стулов / fotoimedia

Давление на бизнес со стороны режима налогообложения увеличилось в 2016–2017 годах — такого мнения придерживаются 78% компаний, принявших участие в исследовании российской консалтинговой IPT Group. 22% не видят такой проблемы. В опросе приняли участие 109 компаний, работающих в России, из них 5% — представители зарубежного бизнеса или совместных предприятий.

Новых норм в налоговой системе не появилось, но старые «применяются особенным образом», сказал на презентации доклада член совета директоров IPT Group Сергей Осташевич. В частности, речь идет о новом программном обеспечении, которое позволяет налоговым органам довольно оперативно реагировать на все операции, поясняет он, это, среди прочего, автоматизированные системы контроля «НДС» и «НДС-2», анализирующие декларации налогоплательщиков по уплате налога на добавленную стоимость.

Главная проблема, влияющая на налоговые риски бизнеса в России, — недобросовестность контрагентов и взаимозависимость (аффилированность) сторон сделки. Респондентов просили распределить 100 баллов между ключевыми проблемами, и этот фактор набрал 35%. На втором месте среди рисков — трансфертное ценообразование (продажа товаров по внутренним ценам, отличающимся от рыночных). Третья причина для беспокойства — применение пониженных налоговых ставок. В условиях кризиса такие меры становятся все более актуальными, поэтому налоговики все пристальнее следят за применяющими их компаниями, отметил эксперт международной налоговой практики IPT Group Илья Бурцев. Новые льготы вводятся, несмотря на бюджетные сложности, а налоговики, как следствие, более внимательно следят за их корректным применением, что может усиливать ощущения «повышенного давления», подтверждает РБК директор Deloitte в СНГ Василий Марков.

Исследование IPT Group затрагивает именно административный аспект взимания налогов, не рассматривая проблемы величины их ставок. Об улучшении администрирования традиционно говорит Федеральная налоговая служба (ФНС), именно с этим фактором, по данным ведомства, связан рост налоговых поступлений в бюджет. Вопросы налоговых условий и ставок для бизнеса важны, но в большей степени с точки зрения стабильности, полагает Осташевич. Крупные иностранные инвесторы в России зачастую работают по механизму специального инвестиционного контракта, согласно которому в обмен на инвестиции они получают стабильные налоговые условия на определенный срок, например десять лет, напоминает он. Отечественные же компании, по мнению эксперта, зачастую испытывают трудности при составлении бизнес-планов: хотя планы строятся на 10–20 лет, условия могут меняться и раз в три года.

«Налоговое законодательство меняется очень быстро, особенно в части международного налогообложения и трансфертного ценообразования. Пока не наработана практика его применения, степень неопределенности, риски для бизнеса будут оставаться высокими», — отмечает Марков из Deloitte.

Проблемы с контрагентами, на которые бизнес, согласно исследованию IPT Group, жалуется в первую очередь, привели к тому, что 85% компаний предварительно оценивают партнеров на добросовестность. В первую очередь они обращают внимание на правоспособность контрагента (изучают свидетельство о регистрации юридического лица, сведения из ЕГРЮЛ, данные о назначении гендиректора и т.п.), внимание также уделяют проверке личности сотрудников, подписывающих документы, а также финансовой отчетности и деловой репутации. В то же время 37% компаний не имеют внутренних инструкций по проверке контрагентов и руководствуются разъяснительными письмами Минфина и ФНС — из-за отсутствия четкого регламента они находятся в «зоне риска», указывают авторы исследования.

Автор: Антон Фейнберг.
Теги: налоги , давление , исследование
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