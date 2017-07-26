Минтранс взвесит вашу шубу

Гаджеты и одежду авиапассажиров предложили считать ручной кладью

В соответствии с разработанным Минтрансом документом ноутбуки, фотоаппараты и другую электронику придется учитывать при расчете веса разрешенной к бесплатному провозу ручной клади

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Минтранс намерен существенно сократить список вещей, которые пассажиры могут бесплатно перевозить на борту пассажирских самолетов сверх установленного авиакомпаниями предельного веса ручной клади. Проект поправок в Федеральные авиационные правила (ФАП) размещен на портале публикации проектов нормативных правовых актов.

Согласно действующей норме ФАП, многие вещи, которые пассажир держит в руках или, например, повесил себе на шею, не нужно предъявлять для взвешивания, маркировать бирками и вообще как-либо оформлять. Такой порядок предлагается сохранить и в будущем. Однако сам список «льготных» вещей при этом должен стать намного короче.

В соответствии с проектом поправок в ФАП каждый пассажир сможет свободно взять с собой в самолет только дамскую сумочку или портфель и костюм в портпледе, а также костыли и складное кресло-коляску при условии, что они влезут на багажную полку либо под впереди стоящее кресло. Кроме того, пассажиры, летящие вместе с маленькими детьми, смогут пронести в самолет детскую люльку и продукты, необходимые для того, чтобы покормить ребенка во время полета (детское питание).

Все остальные вещи, которые действующая редакция ФАП относит к числу льготных, придется взвешивать и добавлять к весу сумки или рюкзака, который пассажир берет с собой в салон самолета в качестве ручной клади. Предельный вес такой клади устанавливается авиакомпанией, но, согласно новой редакции ФАП, он не может быть менее 5 кг.

В эти 5 кг пассажирам придется «втискивать» дополнительно зонт, трость, книгу или пару журналов, которые они собирались почитать в полете, фотоаппарат, видеокамеру и ноутбук. Кроме того, из льготного списка предлагается исключить числящиеся в нем сейчас букет цветов, сотовый телефон и верхнюю одежду. Неясно, правда, смогут ли те, кто летит, например, из Сочи в Якутск, входить в самолет прямо в шубе или она будет считаться частью ручной клади даже не в пакете, а на плечах. Не менее интересен и обратный случай — будут ли пассажиров, вылетающих из какого-нибудь северного города, где от аэровокзала до самолета еще надо доехать в промерзшем автобусе, заставлять оформлять по необходимости надетые на них пальто и шубы как ручную кладь. Непонятно и то, будут ли от пассажиров требовать предъявить к взвешиванию лежащие в карманах мобильники.



Как пояснили РБК в пресс-службе Минтранса, изменения, которые подготовило ведомство, направлены на урегулирование вопросов перевозки пассажиров по договору, не предусматривающему норму бесплатного провоза багажа.

«В проекте, в частности, предлагается установить минимальный вес ручной клади, которую пассажир может провозить на борту воздушного судна. Эта норма должна быть не менее 5 кг, но перевозчиком она может быть изменена и в сторону увеличения», — сказал представитель ведомства. По его словам, пассажир без предъявления для взвешивания сможет провезти в салоне самолета дамскую сумочку или портфель, детское питание на время полета, костюм в портпледе, детскую люльку при перевозке ребенка, костыли, складную кресло-коляску для лиц с ограниченными возможностями. «Оптимизация данного перечня проведена на основе исследований, выявивших наименее востребованные предметы, которые пассажиры обычно берут с собой на борт самолета помимо ручной клади», — сказал он.



Представитель Минтранса также отметил, что, согласно новым правилам, пассажиру не запрещено убирать в ручную кладь папку для бумаг, зонтик, трость, букет цветов, верхнюю одежду, печатные издания для чтения в полете, сотовый телефон, фотоаппарат и видеокамеру. «То есть то, что, по сути, всегда и находится в ручной клади у пассажира. Таким образом, перечисленные вещи могут быть включены в минимальную норму ручной клади в размере 5 кг», — пояснил он.



Нынешняя версия проекта проходит публичные обсуждения и не является окончательной, добавил представитель ведомства. «Проект изменений в ФАП будет в обязательном порядке доработан с учетом тех предложений, которые поступят от экспертов и общественности в рамках публичного обсуждения», — заключил он.

Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин подчеркивает, что поправки Минтранса сделаны «ровно так, чтобы увеличить расходы граждан на авиаперелет». «Скорее всего, большинство пассажиров в зимний сезон будут вынуждены приобретать опцию «платный багаж», — полагает эксперт. А вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с агентством ТАСС назвал инициативу Минтранса «перебором».

На прошлой неделе Госдума приняла закон, отменяющий право на бесплатный провоз багажа в размере 10 кг по невозвратным билетам (во вторник его одобрил и Совет Федерации). Этот законопроект был внесен в Госдуму еще летом 2014 года, однако тогда он прошел всего одно чтение, после чего его отложили. Основным лоббистом этого изменения считается «Аэрофлот», который для создания лоукостера «Победа» ранее уже провел через Госдуму невозвратные билеты и отмену обязательного питания, напоминает Янин. Но не всегда сокращение затрат авиакомпаний приводит к снижению цен на авиабилеты, напоминает он. «На снижение тарифов влияет конкуренция, которая за последнее время на рынке авиаперевозок упала», — говорит эксперт. В конце 2015 года с рынка ушел основной конкурент «Аэрофлота» — авиакомпания «Трансаэро», часть ее маршрутов перешли «Аэрофлоту».

Представитель «Победы» не стал комментировать предложения Минтранса по ограничению ручной клади. Представитель «Аэрофлота» также отказался от комментариев.