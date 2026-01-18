 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
Соцфонд назначил вторую пенсию более чем 1 тыс. ветеранов-блокадников

Социальный фонд назначил вторую пенсию более чем 1 тыс. ветеранов-блокадников
Блокада Ленинграда, март 1943&nbsp;г.
Блокада Ленинграда, март 1943 г.

Социальный фонд России назначил вторую пенсию более чем 1 тыс. ветеранов-блокадников, имеющих инвалидность. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Право на дополнительную выплату получили обладатели знака «Жителю блокадного Ленинграда». В октябре прошлого года порядок присвоения этого статуса был упрощен: его начали предоставлять без учета продолжительности пребывания в условиях блокады. Это позволило расширить круг получателей мер социальной поддержки. Помимо страховой пенсии по старости ветеранам была назначена государственная пенсия по инвалидности.

В России начнут регулярно анализировать финансовое положение пенсионеров
Общество
Фото:Олег Елков / ТАСС

Пережившие блокаду граждане также получают ежемесячную денежную выплату в соответствии с федеральным законом о ветеранах, а также дополнительное ежемесячное материальное обеспечение по указу президента.

«С учетом всех предоставляемых Социальным фондом выплат средний доход жителей блокадного Ленинграда по состоянию на октябрь прошлого года превысил 59 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

За счет индексаций в течение 2025 года выплаты ветеранов выросли почти на 7 тыс. руб., в январе также были проиндексированы страховые пенсии, а в феврале запланировано повышение социальной ежемесячной денежной выплаты.

Блокада Ленинграда длилась 872 дня — с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. 18 января 1943 года в результате операции «Искра» войска Красной армии прорвали блокаду Ленинграда. 

