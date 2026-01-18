Кремлев поддержал подписание Садулаевым контракта с американской лигой

Американская организация RAF 15 января объявила о подписании контракта с Садулаевым. Глава IBA отметил, что российские спортсмены на сегодняшний день лучшие в мире и именно поэтому к ним такой интерес

Абдулрашид Садулаев (Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press)

Подписание двукратным олимпийским чемпионом по вольной борьбе Абдулрашидом Садулаевым контракта с американской организацией Real American Freestyle (RAF) позволяет спортсмену не иметь ограничений в выборе карьерного роста. Об этом заявил президент Международной федерации бокса (IBA) Умар Кремлев, которого цитирует пресс-служба организации.

RAF 15 января объявила о подписании контракта с Садулаевым. Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили назвал это «не совсем правильной историей».

«Я полностью поддерживаю решение Абдулрашида. Спортсмены должны зарабатывать и не иметь ограничений в выборе карьерного роста. Главное — чтобы они выступали под флагом и гимном своей страны. Всё спортивное сообщество должно поддерживать наших спортсменов и их развитие, они привозят победы домой, в Россию», — сказал Кремлев.

Кремлев отметил, что российские спортсмены на сегодняшний день «лучшие в мире, и именно поэтому к ним такой высокий интерес во всем мире». «Профессиональные лиги — это хороший шанс для спортсменов стать лучшими в мире, они дают возможность построить карьеру, обеспечить себя, свою семью и свое будущее», — добавил он, назвав Садулаева своим другом и «живой легендой».

Журналист Ариэль Хельвани сообщил в социальной сети X, что дебют россиянина в лиге может состояться в мае 2026 года.

В активе 29-летнего Садулаева золотые олимпийские медали Игр (2016, 2021), шесть титулов чемпиона мира, а также четыре титула чемпиона Европы.

Садулаев несколько раз пропускал чемпионаты Европы и мира из-за проблем с визами. В 2024 году он не поехал в Румынию, в апреле 2025 года в Словакию, а в сентябре того же года не смог получить визу для турнира в Хорватии.