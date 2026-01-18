 Перейти к основному контенту
0

Гидрометцентр назвал температуру в Москве в Крещенскую ночь

Гидрометцентр: в Крещенскую ночь в Москве ожидается температура до минус 13 °C
Сюжет
Новости Москвы
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

В предстоящую Крещенскую ночь температура в Москве опустится до минус 11 — минус 13 градусов, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр.

Согласно последним прогностическим данным, в столице также возможен небольшой снег. В Подмосковье в Крещенскую ночь ожидается температура от минус 11 до минус 16 градусов.

«Ветер прогнозируется в течение суток западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с», — отметили в Гидрометцентре.

Праздник Крещения Господа в 2026 году отметят в понедельник, 19 января. В России, Белоруссии и на Украине существует традиция в ночь на Крещение окунаться в прорубь.

Согласно опросу SuperJob, около 14% россиян планируют окунуться в прорубь на традиционные крещенские купания. Кроме того, 17% опрошенных мужчин рассказали, что регулярно участвуют в крещенских купаниях. Для сравнения, среди женщин регулярно окунаются в прорубь лишь 7%.

Теги
Полина Дуганова
Москва Погода Крещение Гидрометцентр России
