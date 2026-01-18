Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского

Иван Баканов (Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Бывший глава Службы безопасности Украины Иван Баканов назвал обвинения в коррупции, выдвинутые против него украинским бизнесменом Сергеем Ваганяном, «попыткой дискредитации Владимира Зеленского» и дестабилизацией ситуации в Верховной раде. Соответствующее заявление приводит украинское издание «Страна.ua».

«Замысел понятен: продолжить дискредитацию верховного главнокомандующего (Зеленского — ред.) любой ценой, продолжить дестабилизацию монобольшинства, чтобы заставить Зеленского повторить «подвиг» предшественника (экс-президента Украины Петра Порошенко), по сдаче врагу территории», — отметил Баканов.

Ранее украинский бизнесмен Сергей Ваганян заявил, что давал взятки Ивану Баканову в период, когда тот возглавлял Службу безопасности Украины. Об этом Ваганян рассказал в интервью бывшему депутату Верховной рады Бориславу Березе. По утверждению Ваганяна, он передавал Баканову и другим руководителям СБУ деньги, автомобили и объекты недвижимости. В качестве доказательств бизнесмен приводит материалы, на которых, по его утверждению, скрытой камерой заснят процесс передачи денег Баканову. Ваганян также заявил, что в СБУ существовала практика получения взяток за содействие бизнесу, в том числе по вопросам таможенного оформления и кадровых назначений.

Кроме того, Ваганян обвинил Баканова в «торговле санкциями СНБО» — использовании механизмов отсрочки ограничений или давлении на предпринимателей в обмен на вознаграждение. По словам Ваганяна, он сам напрямую сообщал о коррупционных действиях экс-главы СБУ президенту Владимиру Зеленскому, который заверил, что Баканова привлекут к ответственности, однако этого не произошло.