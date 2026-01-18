 Перейти к основному контенту
Протесты в Иране⁠,
0

Reuters сообщил о 5 тыс. погибших в ходе протестов в Иране

Сюжет
Протесты в Иране
Тегеран, Иран, 8 января 2026&nbsp;г.
Тегеран, Иран, 8 января 2026 г. (Фото: West Asia News Agency / Reuters)

По меньшей мере 5 тыс. человек, включая 500 силовиков, погибли в ходе протестов в Иране, сообщает Reuters со ссылкой на неназванного иранского чиновника.

Собеседник агентства отметил, что число погибших, вероятно, сильно не возрастет. «Окончательное число погибших, как ожидается, резко не увеличится», — сказал он, добавив, что Израиль и «вооруженные группы за рубежом» оказали демонстрантам поддержку, в том числе посредством снабжения.

Согласно данным правозащитной группы Human Rights Activist News Agency (HRANA), которые приводит Reuters, к 17 января погибли 3308 человек, 24 тыс. человек были арестованы.

Трамп призвал искать новое руководство для Ирана
Политика
Али Хаменеи

Протесты в Иране продолжаются с 28 декабря, они начались из-за недовольства экономической ситуацией в стране. Узнать точное количество человек, пострадавших или убитых в ходе протестов, на данный момент сложно, поскольку на всей территории страны отключили интернет и мобильную связь.

При этом накануне иранское агентство Mehr сообщило, что в республике частично восстановлена интернет-связь, не уточнив, какие именно ограничения были сняты. Fars News Agency сообщил тогда же, что в Иране заработала функция отправки СМС для пользователей мобильных телефонов

По данным сервиса NetBlocks, отслеживающего интернет-трафик, общий уровень доступа остается на уровне около 2%. Bloomberg отметил, что «нет никаких признаков значительного восстановления».

Авторы
Теги
Полина Дуганова
Иран протесты погибшие аресты
