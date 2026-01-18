Хет-трик капитана помог «Авангарду» победить «Трактор»

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Авангарда». Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ с двумя хет-триками в матчах чемпионата

Дамир Шарипзянов (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Омский «Авангард» победил в Челябинске «Трактор» со счетом 5:2 в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

У гостей три шайбы (11-я, 39-я и 50-я минуты) и голевая передача на счету капитана Дамира Шарипзянова, по голу забили Максим Лажуа (29) и Майкл Маклауд (38).

Шарипзянов стал первым защитником в истории КХЛ, сделавшим два хет-трика в матчах чемпионата.

У «Трактора» отличились Александр Кадейкин (17) и Андрей Светлаков (52).

«Авангард» выиграл у соперника три из четырех матчей в этом сезоне.