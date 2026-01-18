 Перейти к основному контенту
Болгерл упала в обморок в матче россиянки на Australian Open

Болгерл упала в обморок в матче Александровой на Australian Open
Соперница Александровой турчанка Сёнмез помогла покинуть корт болгерл, почувствовавшей себя плохо. Девочка потеряла сознание. Ранее такие инциденты уже происходили на церемонии открытия турнира и в матче квалификации
Зейнеп Сёнмез
Зейнеп Сёнмез (Фото: Lintao Zhang / Getty Images)

Девочка, подающая мячи (болгерл), потеряла сознание во время матча первого круга Australian Open в Мельбурне между россиянкой Екатериной Александровой и турчанкой Зейнеп Сёнмез, пишет Би-би-си.

В концовке второй партии, во время подачи Александровой, болгерл, стоявшая рядом с вышкой судьи, упала на спину, но быстро поднялась.

Сёнмез подошла к девочке и помогла ей уйти с корта в тень, где ей оказали медицинскую помощь.

Игра возобновилась после шестиминутной задержки, Сёнмез победила — 7:5, 4:6, 6:4.

После матча турчанка рассказала, что девочке явно было плохо, она дрожала и потеряла сознание, когда ее уводили с корта.

В Tennis Australia сообщили, что болгерл после оказания медицинской помощи отправили домой.

Ранее на турнире подобные инциденты произошли во время церемонии открытия и в матче квалификации мужского одиночного разряда.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
теннис Australian Open
