Болгерл упала в обморок в матче россиянки на Australian Open
Девочка, подающая мячи (болгерл), потеряла сознание во время матча первого круга Australian Open в Мельбурне между россиянкой Екатериной Александровой и турчанкой Зейнеп Сёнмез, пишет Би-би-си.
В концовке второй партии, во время подачи Александровой, болгерл, стоявшая рядом с вышкой судьи, упала на спину, но быстро поднялась.
Сёнмез подошла к девочке и помогла ей уйти с корта в тень, где ей оказали медицинскую помощь.
Игра возобновилась после шестиминутной задержки, Сёнмез победила — 7:5, 4:6, 6:4.
После матча турчанка рассказала, что девочке явно было плохо, она дрожала и потеряла сознание, когда ее уводили с корта.
В Tennis Australia сообщили, что болгерл после оказания медицинской помощи отправили домой.
Ранее на турнире подобные инциденты произошли во время церемонии открытия и в матче квалификации мужского одиночного разряда.
