 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Барселона 1 5 x 4,6 2 1,65 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Торино Рома 1 4,1 x 3,4 2 2 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 4,9 x 4,7 2 1,57 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,2 x 5,9 2 1,38 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,1 x 4,05 2 1,78 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,65 x 3,45 2 2,6 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,28 x 6,1 2 9 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,28 x 64 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,23 x 65 2 4,4
Спорт⁠,
0

В Австралии узнали о планах внести в черный список соперника сына Цзю

Code Sports: Зерафу внесут в черный список после чемпионского боя с сыном Цзю
Бой Никиты Цзю с Майклом Зерафой признали несостоявшимся из-за заявлений второго о проблемах со зрением. Code Sports сообщил, что Зерафа останется без промоутера и его бои больше не будут показывать на Fox Sports
Майкл Зерафа и Никита Цзю
Майкл Зерафа и Никита Цзю (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Австралийский боксер Майкл Зерафа может остаться без нового контракта с промоушеном No Limit и снова попасть в черный список телеканала Fox Sports после срыва чемпионского боя с Никитой Цзю, пишет Code Sports.

Боксеры 16 января сражались за вакантный титул WBO International в среднем весе, но бой был признан несостоявшимся — Зерафа после столкновения головами с Цзю во втором раунде получил рассечение и сказал врачу, что ничего не видит, но потом опроверг свои слова.

В субботу Зерафа сообщил, что получил повреждение глазницы и сетчатки в том эпизоде.

Чемпионский бой сына Цзю признан несостоявшимся из-за травмы соперника
Спорт
Никита Цзю

Бой с Цзю был последним по контракту 33-летнего Зерафы с No Limit. Цзю заявил, что его соперник не может рассчитывать на реванш.

Ранее Зерафа уже попадал в черный список Fox Sports из-за отказа от боя против Тима Цзю в 2021 году.

Костя Цзю заявил «Матч ТВ», что согласен с идеей дать Зерафе пожизненную дисквалификацию, потому что он «заслужил такое строгое наказание и слишком много говорил».

У 27-летнего Никиты Цзю, который выступает под флагом Австралии, 11 побед в 11 предыдущих поединках в карьере.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

В Госдуме заявили о замедлении работы Telegram в России

Зеленский: энергосистема Украины покрывает 60% потребности в электроэнергии

Директор ЦРУ встретился с временным лидером Венесуэлы. Подробности

Зеленский подтвердил наличие разногласий с Белым домом

Президент Чехии заявил, что Украина должна пойти на болезненные уступки

Суд избрал меру пресечения Юлии Тимошенко
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
бокс Никита Цзю
Материалы по теме
Сын Цзю нанес американскому боксеру Веласкесу первое в карьере поражение
Спорт
Непобежденный сын Цзю проведет бой с экс-претендентом на титул WBA
Спорт
Стал известен следующий соперник старшего сына Цзю
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 17 января
EUR ЦБ: 90,54 (-1,28) Инвестиции, 16 янв, 18:04 Курс доллара на 17 января
USD ЦБ: 77,83 (-0,7) Инвестиции, 16 янв, 18:04
Экс-глава СБУ назвал обвинения его в коррупции дискредитацией Зеленского Политика, 17:09
Главный актив года: стратегии ведущих управляющих на рынке ОФЗ #всенабиржу!, 17:00
Гидрометцентр назвал температуру в Москве в Крещенскую ночь Город, 17:00
Хет-трик капитана помог «Авангарду» победить «Трактор» Спорт, 16:58
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 16:46
Болгерл упала в обморок в матче россиянки на Australian Open Спорт, 16:43
Соцфонд назначил вторую пенсию более чем 1 тыс. ветеранов-блокадников Общество, 16:29
ИИ для работы и жизни — интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Восемь европейских стран выступили с заявлением по Гренландии Политика, 16:27
Reuters сообщил о 5 тыс. погибших в ходе протестов в Иране Политика, 16:23
Кремлев поддержал подписание Садулаевым контракта с американской лигой Спорт, 16:21
Структурные облигации: возможности и риски для инвесторов #всенабиржу!, 16:15
В Австралии узнали о планах внести в черный список соперника сына Цзю Спорт, 16:04
В Киевской области ввели экстренные отключения света Политика, 15:58
Южная Корея начала размещение ракет Hyunmoo‑5 в приграничных районах Политика, 15:47