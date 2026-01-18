В Австралии узнали о планах внести в черный список соперника сына Цзю
Австралийский боксер Майкл Зерафа может остаться без нового контракта с промоушеном No Limit и снова попасть в черный список телеканала Fox Sports после срыва чемпионского боя с Никитой Цзю, пишет Code Sports.
Боксеры 16 января сражались за вакантный титул WBO International в среднем весе, но бой был признан несостоявшимся — Зерафа после столкновения головами с Цзю во втором раунде получил рассечение и сказал врачу, что ничего не видит, но потом опроверг свои слова.
В субботу Зерафа сообщил, что получил повреждение глазницы и сетчатки в том эпизоде.
Бой с Цзю был последним по контракту 33-летнего Зерафы с No Limit. Цзю заявил, что его соперник не может рассчитывать на реванш.
Ранее Зерафа уже попадал в черный список Fox Sports из-за отказа от боя против Тима Цзю в 2021 году.
Костя Цзю заявил «Матч ТВ», что согласен с идеей дать Зерафе пожизненную дисквалификацию, потому что он «заслужил такое строгое наказание и слишком много говорил».
У 27-летнего Никиты Цзю, который выступает под флагом Австралии, 11 побед в 11 предыдущих поединках в карьере.
