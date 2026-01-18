Code Sports: Зерафу внесут в черный список после чемпионского боя с сыном Цзю

В Австралии узнали о планах внести в черный список соперника сына Цзю

Бой Никиты Цзю с Майклом Зерафой признали несостоявшимся из-за заявлений второго о проблемах со зрением. Code Sports сообщил, что Зерафа останется без промоутера и его бои больше не будут показывать на Fox Sports

Майкл Зерафа и Никита Цзю (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Австралийский боксер Майкл Зерафа может остаться без нового контракта с промоушеном No Limit и снова попасть в черный список телеканала Fox Sports после срыва чемпионского боя с Никитой Цзю, пишет Code Sports.

Боксеры 16 января сражались за вакантный титул WBO International в среднем весе, но бой был признан несостоявшимся — Зерафа после столкновения головами с Цзю во втором раунде получил рассечение и сказал врачу, что ничего не видит, но потом опроверг свои слова.

В субботу Зерафа сообщил, что получил повреждение глазницы и сетчатки в том эпизоде.

Бой с Цзю был последним по контракту 33-летнего Зерафы с No Limit. Цзю заявил, что его соперник не может рассчитывать на реванш.

Ранее Зерафа уже попадал в черный список Fox Sports из-за отказа от боя против Тима Цзю в 2021 году.

Костя Цзю заявил «Матч ТВ», что согласен с идеей дать Зерафе пожизненную дисквалификацию, потому что он «заслужил такое строгое наказание и слишком много говорил».

У 27-летнего Никиты Цзю, который выступает под флагом Австралии, 11 побед в 11 предыдущих поединках в карьере.