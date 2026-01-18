 Перейти к основному контенту
Политика
0

Восемь европейских стран выступили с заявлением по Гренландии

Восемь европейских стран, включая Францию и Германию, заявили о готовности укреплять безопасность в Арктике и защищать суверенитет Гренландии на фоне угроз США ввести пошлины, сообщило шведское правительство
Нуук, Гренландия
Нуук, Гренландия (Фото: Marko Djurica / Reuters)

Дания, Финляндия, Франция, Германия, Нидерланды, Норвегия, Швеция и Великобритания выпустили совместное заявление о приверженности к укреплению безопасности в Арктике как общему трансатлантическому интересу. Заявление было опубликовано на сайте шведского правительства.

«Мы выражаем полную солидарность с Королевством Дания и народом Гренландии. Опираясь на процесс, начатый на прошлой неделе, мы готовы к диалогу, основанному на принципах суверенитета и территориальной целостности, которые мы твердо поддерживаем», — говорится в сообщении.

Европейские страны считают, что тарифные угрозы подрывают трансатлантические отношения и создают риск «опасной нисходящей спирали». Государства собираются скоординировать свои действия для защиты суверенитета.

Ранее стало известно, что президент Франции Эмманюэль Макрон предложил запросить активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI), если угрозы введения пошлин, выдвинутые лидером США Дональдом Трампом, будут реализованы.

Накануне Трамп объявил о готовности США к переговорам о присоединении Гренландии. «Соединенные Штаты Америки готовы немедленно приступить к переговорам с Данией или любой из этих стран», — написал Трамп, имея в виду выступившие против его планов по Гренландии страны — Норвегию, Швецию, Францию, Германию, Великобританию, Нидерланды и Финляндию. Против них он ввел десятипроцентные таможенные пошлины в отношении всех товаров, отправляемые ими в Соединенные Штаты, они вступят в силу с 1 февраля.

Сколько может стоить США Гренландия и кто заинтересован в ее аннексии
Радио
Виды Гренландии&nbsp;


Вашингтон считает, что контроль над Гренландией необходим США для защиты стратегических интересов страны в Арктике и противодействию растущим угрозам со стороны Китая и России. Трамп допускал в том числе военную аннексию острова.

В ответ на заявления Трампа восемь европейских стран направили своих солдат в Гренландию для участия в учениях «Арктическая стойкость». Однако Германия, которая отправила 13 солдат, вскоре после объявления пошлин со стороны США вывела их с острова.

