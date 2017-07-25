Промышленность за сильный рубль

Две трети российских предприятий одобрили укрепление национальной валюты

Большинству промышленных предприятий России выгодно укрепление рубля, а не ослабление, говорится в исследовании Deloitte. Слабый рубль приводит к росту себестоимости продукции

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Помогает ли крепкий рубль?

Две трети (66%) предприятий российского производственного сектора считают, что укрепление рубля окажет положительное влияние на их работу. Такие результаты в своем ежегодном исследовании (есть у РБК) приводит международная консалтинговая компания Deloitte. В опросе, который прошел в апреле—мае этого года, приняли участие 80 российских и работающих в России зарубежных предприятий, уточнил РБК представитель Deloitte. Не ожидают влияния валютных колебаний на свою деятельность 18% компаний, столько же предупреждают о негативном эффекте от укрепления рубля.

Среднегодовой курс доллара в 2016 году составил 66,9 руб., а за период с начала 2017 года средний курс находится на уровне 58,2 руб., свидетельствуют данные терминала Bloomberg (по состоянию на вечер понедельника, 24 июля).

Ослабление рубля, которое наблюдалось в 2016 году, привело к росту себестоимости продукции, сообщили 40% респондентов Deloitte. Сильнее всего ослабление валюты ударило по иностранным компаниям (70%) и производителям изделий из металла (46%). О том, что обесценение рубля не повлияло на деятельность их бизнеса, заявили 24% опрошенных (больше всего таких компаний — в отрасли автомобильного, авиа- и судостроения — 43%). Положительное влияние ослабления рубля, как видно из данных Deloitte, отмечает в основном химическая промышленность: 31% компаний из этой отрасли сообщили о росте своей конкурентоспособности за рубежом. Впрочем, ровно столько же пожаловались и на повышение себестоимости продукции.

«Резкое изменение курса рубля в любую сторону беспокоит бизнес гораздо больше, чем тот уровень, на котором он сейчас находится. Пики озабоченности этой проблемой приходятся как раз скорее на периоды нестабильности курса», — говорит РБК вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Мария Глухова.

Оптимальный курс рубля для российской промышленности — 52 руб. за доллар, следует из опроса, который весной провел Институт Гайдара. Больше всех в крепком рубле нуждаются фармацевтические компании (42 руб. за доллар), металлургические и химические предприятия называли оптимальным курсом 61 и 59 руб. соответственно. Легкая и пищевая промышленность настаивают на варианте 48–49 руб. за доллар.

О необходимости более слабого рубля неоднократно заявляли российские чиновники. Отраслям, задействованным в импортозамещении, нужен доллар по 62 руб., говорил глава Минпромторга Денис Мантуров. «Наиболее приемлемым» для сельского хозяйства является доллар по 60–65 руб., отмечал глава Минсельхоза Александр Ткачев. Однако, как следует из расчетов аналитиков Центробанка (они не являются официальной позицией регулятора), приведенных в июньском докладе о денежно-кредитной политике (.pdf), крепкий рубль угрожает рентабельности только в трех отраслях — производстве резины и пластмассы, производстве кожи и обработке древесины. Швейное и химическое производства​, производство транспорта, оборудования и т.д. от укрепления рубля, наоборот, выигрывают. Большинство отраслей, в частности транспорт, строительство, металлургия и добыча полезных ископаемых, при укреплении рубля сохранит финансовую устойчивость, писал ЦБ.

Меньше волнений о валюте

По данным Deloitte, за год существенно изменились причины для беспокойства российского бизнеса. Компании стали уделять больше внимания несовершенству государственного регулирования (плюс 9 п.п.), коррупции (плюс 16 п.п.) и недостаточной платежеспособности населения (плюс 18 п.п.). «Обеспокоенность компаний производственного сектора смещается в сторону эффективности деятельности регулятора [государственных органов] и платежеспособности населения, что еще раз подтверждает выявленный тренд восстановления рыночных процессов», — подчеркивают авторы исследования.

Зато свои позиции в списке главных проблем для бизнеса ослабили валютные и геополитические риски. Число респондентов, которые заявили о значимости этих факторов для своих компаний, сократилось на 21 и 10 п.п. соответственно. Но проблема волатильности отечественной валюты по-прежнему остается значимой для предпринимателей. 40% опрошенных заявили, что слабый рубль привел к росту себестоимости их продукции. Об обратном эффекте — повышении конкурентоспособности благодаря дешевому рублю — заявили 15% респондентов.

Фото: Сергей Карпухин / Reuters

Рынок стимулировало не только снижение озабоченности бизнеса геополитикой и курсом рубля. Среди главных факторов развития компании называют ослабление административных барьеров, государственную поддержку и «прозрачность и стабильность нормативно-регулятивной, налоговой и экономической политики». Однако, когда речь заходит о повышении эффективности самих компаний, представители бизнеса называют в основном другие факторы роста: сокращение производственных затрат, увеличение спроса, производственно-технического потенциала и расширение продуктовой линейки. Положительное влияние и на рынок, и на компании одновременно, по мнению респондентов, оказывает лишь снижение административных барьеров.

С надеждой на государство

Большинство компаний — 79% — заинтересовано в финансировании со стороны государства, указывает Deloitte. «Несмотря на то что получение государственных инвестиций сопряжено с целым рядом сложностей, часто они предоставляются на условиях, более выгодных по сравнению с рыночными», — приводятся в исследовании слова партнера Deloitte в СНГ Србуи Акопян. Из тех компаний, что планируют привлекать сторонние инвестиции (таких 69% от общего числа), на финансирование государства рассчитывают 57%. Для сравнения: получить частное российское финансирование хотят 50% респондентов, а иностранные инвестиции желают привлечь 38% (можно было назвать несколько вариантов)

При этом компании в принципе не очень рассчитывают на финансирование со стороны, подчеркивает Глухова. Первопричина предпочтений государственных инвестиций — масштабы участия государства в экономике, отмечает член президиума генсовета «Деловой России» Сергей Колесников. ФАС в последнем докладе о состоянии конкуренции оценивает вклад государства и госкомпаний в ВВП в 70% — вдвое больше, чем в 2015 году.

При этом государственное финансирование «распределяется преимущественно среди крупных предприятий с числом сотрудников более 5 тыс. человек», а также организаций с долей экспорта в структуре выручки свыше 25%, указывают в Deloitte. «Заметно реже» доступ к инвестициям государства имеют менее крупные компании, а у зарубежных предприятий такие примеры встречаются «значительно» реже, отмечают авторы.

Приоритетные форматы государственной поддержки, по мнению опрошенных компаний, — размещение госзаказов на продукцию предприятия, получение льгот, в частности налоговых, и инвестиции в инфраструктуру. Но само качество государственного регулирования вызывает вопросы у бизнеса — оно возглавляет список наиболее значимых проблем. Бизнес также обеспокоен коррупцией и недостаточной платежеспособностью граждан. Впрочем, «вес» коррупции в проблемах российского бизнеса стабилен, здесь нет ни позитивных, ни негативных изменений — это «хроническая болезнь, к которой все привыкли», говорит Колесников.

На первый план проблем отечественного бизнеса выходят экономическая неопределенность, отсутствие спроса и высокие процентные ставки, считает Колесников: «Даже те, у кого нет проблем со спросом, осторожничают с выходом на зарубежные рынки в силу того, что заемные капиталы — очень дорогие, а своих денег практически нет». Кроме того, есть постоянный фактор — нестабильность фискального законодательства и, как следствие, рост неналоговых платежей, добавляет Колесников. В числе главных проблем российских компаний — снижение спроса, недостаток квалифицированных кадров, рост тарифов и чрезмерное надзорно-контрольное давление, приводит данные РСПП Глухова.