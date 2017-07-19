Вложиться с блеском

Зачем нужны банковские депозиты в драгоценных металлах

Госдума приняла в третьем чтении законопроект о банковских депозитах в драгоценных металлах. Он должен вступить в силу с 1 июня 2018 года. Чем отличается этот инструмент от других способов инвестировать в драгметаллы?

Фото: bogusfreak для РБК

У россиян появится возможность размещать на депозитах в банках не только денежные средства, но и драгоценные металлы под процент. Соответствующий законопроект («О внесении изменений в части первую и вторую ГК РФ, а также отдельные законодательные акты РФ») Госдума приняла в третьем чтении 14 июля. Документу предстоит пройти рассмотрение в Совете Федерации и подписание президентом. Предполагается, что новый закон вступит в силу с 1 июня 2018 года.

Согласно законопроекту, вкладчик сможет вносить на банковский депозит физические слитки драгоценных металлов (золото, серебро, платина и палладий). По истечении срока размещения банк будет обязан вернуть вкладчику драгметалл того же наименования и в той же массе либо выдать денежные средства в сумме, эквивалентной стоимости этого металла. Также банк должен выплатить владельцу депозита предусмотренные договором проценты в деньгах. Что будет служить ориентиром при выставлении ставки по такому вкладу, в тексте закона не оговаривается.

Вкладчик также сможет размещать драгоценные металлы не только на депозиты в банках, но и на совместные, номинальные и публичные депозитные счета — эти понятия вводятся в ГК РФ новым законом. Совместный счет смогут открыть несколько физических лиц. Права на находящиеся там драгметаллы распределятся между владельцами пропорционально тому, сколько каждый из них внесет на депозит. Номинальный счет даст возможность владельцу распоряжаться средствами на нем, но фактически принадлежать эти средства (валюта или металлы) будут одному или нескольким лицам-бенефициарам. Публичный депозитный счет смогут открывать нотариусы, служба судебных приставов и суды для депонирования денежных средств.

Больше, чем ОМС

Эксперты, опрошенные РБК, отмечают, что депозиты в драгоценных металлах, по сути, являются альтернативой традиционным способам инвестирования в золото или серебро — счетам ответственного хранения, обезличенным металлическим счетам (ОМС) и инвестиционным монетам. Счет ответственного хранения подразумевает, что клиент приносит в банк слитки драгоценных металлов, арендует для них ячейку и оставляет металл на хранение банку. Никаких процентов по этому счету не начисляется, банк просто хранит слитки.

При оформлении ОМС клиент покупает у банка драгоценный металл, но по факту этот актив нигде не хранится и существует только на бумаге. То есть такой счет не привязан к конкретным физическим слиткам. Выплата процентов по ним возможна, только если это предусматривает договор клиента с банком. Инвестиционные монеты выпускаются центробанками разных стран и являются средствами сбережения или накопления. Цены на такие монеты привязаны к биржевой стоимости золота, которая определяется на Лондонской бирже металлов. Приобрести эти монеты можно либо в банках, либо у дилеров.



Таким образом, больше всего новый продукт похож на ОМС, говорит директор департамента пассивных, страховых и инвестиционных продуктов банка «Открытие» Вадим Погосьян. Но при оформлении ОМС вкладчик приносит в банк деньги, и там эта сумма переводится в унции драгоценного металла. Когда вкладчик хочет снять ее со счета, драгметалл переводят обратно в рубли по курсу банка. Депозит же в драгметаллах предполагает, что клиент сможет принести физический металл и положить его на счет для хранения в банке. При этом он должен предъявить паспорт слитка и сертификат на него.

В чем подвох

Из трех крупнейших банков по объему привлеченных средств населения, предлагающих в том числе открыть ОМС или счет ответственного хранения, только ВТБ24 сообщил РБК о планах по запуску нового продукта. «Мы рассматриваем такую возможность, однако окончательное решение будет принято позднее, после официальной публикации закона», — говорится в комментарии пресс-службы банка. Сбербанк в своем комментарии не предоставил информации о своих планах касательно нового вида депозита. Россельхозбанк к моменту публикации не успел ответить на запрос РБК.

Начальник отдела операций с драгоценными металлами Ланта-банка Ирина Лозинская предупреждает, что новый вид депозитов в отличие от рублевых и валютных вкладов не будет страховаться АСВ. «Основное изменение в ГК РФ, которого ожидали участники рынка и которое было бы вполне логичным, — это включить счета в драгоценных металлах в систему страхования вкладов. Но этого не произошло», — говорит она. По новому закону банк обязан уведомить клиента об этом риске до заключения договора, добавляет Лозинская. По мнению аналитика Альфа-банка Алана Казиева, отсутствие гарантий по этому виду депозита является его главным недостатком, который нивелирует положительные отличия нового инструмента от обычных ОМС.

По его словам, банки и их клиенты вряд ли проявят высокий интерес к новому виду депозита, поскольку он выглядит рискованным по сравнению с традиционным вкладом. «Конечно, для кого-то достаточно и начисления процентов, но, на мой взгляд, интерес к данному виду вложений мы могли бы увидеть лишь после того, как наше правительство примет закон о страховании этого вида депозита», — согласен Казиев.

Вадим Погосьян также считает, что отсутствие страховки отпугнет розничных клиентов: россияне редко хранят средства в металле не в последнюю очередь потому, что стремятся к максимальной защите своих сбережений. «Скорее всего, это история для состоятельных граждан, которые сейчас по какой-то причине хранят слитки», — говорит финансист.

Есть и другие трудности, которые могут отпугнуть клиентов. В отличие от депозита в рублях вклад в драгметалле вряд ли можно будет открыть в любом отделении банка, добавляет Погосьян. Дело в том, что при размещении слитка на депозит банк обязан его проверить — этим занимаются специально обученные люди. Банки сомневаются, что российские банки смогут позволить себе держать в штате таких специалистов при каждом филиале.​

Кроме того, есть особенности хранения слитков, которые могут повлиять на стоимость актива. «Например, если на золотом слитке есть хоть один отпечаток пальцев, то он очень сильно дисконтируется в цене. Этот слиток можно будет продать по цене на 30% дешевле», — говорит Погосьян. Еще одна сложность состоит в том, что при снятии физических слитков с металлических счетов вычитается НДС, напоминает эксперт. Не исключено, что, если владелец нового депозита решит забрать свой вклад, ему тоже придется уплатить налог, как и в случае с ОМС, заключает Погосьян.

Кому пригодится

Опрошенные РБК финансисты сходятся во мнении, что новый вклад подойдет консервативным инвесторам, которые держат небольшую часть сбережений в драгоценных металлах как в «защитных» активах. По мнению портфельного управляющего ФГ «Финам» Алексея Белкина, такой депозит является более привлекательным инструментом, чем ОМС, поскольку владелец получает по нему процентный доход.

Однако вкладчику не стоит забывать, что металлы — довольно волатильный актив, цены на который могут резко упасть. В этом случае заработать на них вряд ли получится.​ «Например, серебро в апреле 2011 года стоило $50 за унцию, а сейчас стоит около $16. Если бы человек все эти годы скупал серебро, сейчас в денежном эквиваленте у него была бы меньшая сумма. А вот если бы он спекулировал фьючерсами на серебро, например играл против него на срочном рынке, то сумел бы значительно преумножить свои капиталы», — приводит пример эксперт.

Начальник отдела анализа финансовых рынков «КИТ Финанс Брокер» Василий Копосов соглашается, что в ближайшем будущем нет причин для роста цен на золото и серебро, поэтому клиенты вряд ли получат большую выгоду от роста котировок металлов. Оптимальным вариантом инвестирования в драгметаллы Копосов считает вложения в ценные бумаги, привязанные к ним, например акции биржевого инвестиционного фонда (ETF) на золото.

Самым ликвидным ETF на золото Копосов называет американский SPDR Gold Trust — его котировки выросли на 7% с начала года. Поскольку этот фонд торгуется в США, россиянину потребуется статус квалифицированного инвестора, чтобы купить паи в нем. Для получения статуса инвестору нужно иметь на счете 6 млн руб. или обладать квалификационным сертификатом профучастника (ФСФР, CFA). Альтернативой может стать биржевой фонд FinEx Gold ETF, отслеживающий цены на физическое золото, он торгуется на Московской бирже. Также инвестор, желающий вложиться в золото, может купить акции горнодобывающих компаний, торгующиеся на западных площадках, говорит финансист. К примеру, бумаги из отраслевого индекса FTSE Gold Mines — с начала года этот индикатор вырос на 3,5%.