«Украинская правда» узнала, кто выплачивает залог за Тимошенко

«Украинская правда»: за Тимошенко уже заплатили более трети залога

На прошлой неделе антикоррупционные органы Украины провели у экс-премьера обыски и предъявили ей обвинения по делу о подкупе депутатов Верховной рады. 16 января суд назначил Тимошенко залог в 33 млн грн (около $763 тыс.)

Юлия Тимошенко (Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters)

За главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко начали вносить залог, пишет «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По информации источника, по состоянию на утро 20 января перечислено более трети необходимой суммы, эту часть внесли лица, связанные «со спонсором «Батькивщины» — депутатом Константином Бондаревым.

16 января суд в Киеве избрал Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн (59,2 млн руб.). Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины запрашивала 50 млн грн.

На прошлой неделе Тимошенко обвинили во взятках депутатам за нужное ей голосование по законопроектам, в офисе «Батькивщины» прошли следственные действия. Экс-премьеру Украины грозит до десяти лет заключения. Защита намерена обжаловать решение суда. Тимошенко вину не признает.

Накануне политик заявила, что не может внести за себя залог из-за блокировки счетов. Тимошенко выразила мнение, что ей хотят помешать своевременно выплатить залог до установленного судом срока — 21 января.

Тимошенко — первая женщина на посту премьера в истории Украины, один из лидеров «оранжевой революции». В сентябре 2005-го президент Виктор Ющенко отправил ее правительство в отставку. Второй раз Тимошенко возглавила правительство в 2007 году. В 2010-м, при Викторе Януковиче, Рада отправила Тимошенко в отставку.

Через полтора года Тимошенко осудили на семь лет по делу о превышении полномочий при подписании газовых контрактов с Россией. Она частично отбыла наказание — в 2014-м новым руководством Украины статья была декриминализирована.