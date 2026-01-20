«Авангард» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Салават Юлаев»

Матч завершился со счетом 5:2 в пользу «Авангарда»

ХК «Авангард» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

Матч в Уфе закончился со счетом 5:2 в пользу гостей.

У «Авангарда» счет на девятой минуте матча открыл Вячеслав Войнов, на десятой минуте Дамир Шарипзянов удвоил преимущество, а Иван Игумнов на 15-й минуте сделал счет 3:0.

На 30-й минуте матче Шелдон Ремпал в большинстве сократил отставание «Салавата Юлаева».

В третьем периоде Шарипзянов (46) и Игумнов (53) оформили по дублю. Последнюю шайбу хозяев забросил Александр Хохлачев (59).

«Авангард» обыграл уфимский клуб три раза из четырех в сезоне.