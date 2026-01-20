«Авангард» третий раз в сезоне КХЛ обыграл «Салават Юлаев»
Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
Матч в Уфе закончился со счетом 5:2 в пользу гостей.
У «Авангарда» счет на девятой минуте матча открыл Вячеслав Войнов, на десятой минуте Дамир Шарипзянов удвоил преимущество, а Иван Игумнов на 15-й минуте сделал счет 3:0.
На 30-й минуте матче Шелдон Ремпал в большинстве сократил отставание «Салавата Юлаева».
В третьем периоде Шарипзянов (46) и Игумнов (53) оформили по дублю. Последнюю шайбу хозяев забросил Александр Хохлачев (59).
«Авангард» обыграл уфимский клуб три раза из четырех в сезоне.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика