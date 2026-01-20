Премьер Гренландии призвал готовиться к вторжению США

Йенс-Фредерик Нильсен (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Жители Гренландии и власти острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если это маловероятный сценарий, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает угрожать захватом территории, заявил премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен. Об этом пишут NST и Bloomberg.

«Применение военной силы маловероятно, но его нельзя исключать. Об этом ясно заявила другая сторона», — сказал он.

По словам Нильсена, правительство работает над новыми рекомендациями для населения. Жителям острова советуют в том числе иметь в своих домах запас продуктов на пять дней.

Материал дополняется