Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
Премьер Гренландии призвал готовиться к вторжению США

Йенс-Фредерик Нильсен
Йенс-Фредерик Нильсен (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Жители Гренландии и власти острова должны начать готовиться к возможному военному вторжению, даже если это маловероятный сценарий, поскольку президент США Дональд Трамп продолжает угрожать захватом территории, заявил премьер-министр Йенс-Фредерик Нильсен. Об этом пишут NST и Bloomberg.

«Применение военной силы маловероятно, но его нельзя исключать. Об этом ясно заявила другая сторона», — сказал он.

По словам Нильсена, правительство работает над новыми рекомендациями для населения. Жителям острова советуют в том числе иметь в своих домах запас продуктов на пять дней.

«Не понимаю, что ты делаешь». Что Макрон и Рютте написали Трампу
Политика
Дональд Трамп

Материал дополняется

