Трусова подтвердила возвращение в большой спорт и переход к Тутберидзе

Спорт
0

Трусова подтвердила возвращение в большой спорт и переход к Этери Тутберидзе
Ранее стало известно, что Трусова была включена в список участников чемпионата России по прыжкам
Александра Трусова
Александра Трусова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images)

Серебряный призер Олимпиады в Пекине Александра Трусова (Игнатова) подтвердила возвращение в большой спорт под руководством Этери Тутберидзе. Об этом фигуристка сообщила в своем YouTube-канале.

«Решила, что все-таки [тренироваться] с Этери Георгиевной. Я много лет тренировалась у нее, с ней комфортнее. Когда с ней выходишь на старт, ты будто под защитой. Как будто щит висит на всех. Ни с кем у меня так не было», — сказала Трусова.

Фигуристка отметила, что выбирала между тренерами Евгением Плющенко и Этери Тутберидзе, так как ей «комфортно тренироваться у них двоих».

В декабре Плющенко заявил, что Трусова тренируется в его академии и уже вовсю исполняет тройные прыжки.

Позднее, 19 января, Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) опубликовала предварительный состав участников чемпионата страны по прыжкам, куда вошла Трусова.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристку «выдающейся девочкой» и заявила, что возвращение Трусовой и Камилы Валиевой усилят женское одиночное катание.

В 2024 году Трусова вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова и взяла его фамилию. В августе 2025-го спортсменка родила сына Михаила. Она не выступала на соревнованиях с сезона 2022/23.

В Пекине в 2022 году Трусова первой в истории Игр смогла в произвольной программе исполнить сразу пять четверных прыжков. На Олимпиаде она взяла серебро. Фигуристка также является бронзовым призером чемпионата мира 2021 года и двукратным призером чемпионатов Европы.

Рената Утяева
Александра Трусова (Игнатова) Этери Тутберидзе фигурное катание
