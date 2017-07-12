Рунет потерял устойчивость

Почему стабильность российского сегмента интернета оказалась хуже систем Бангладеш и Румынии

Россия опустилась в мировом рейтинге стабильности работы национальных сегментов интернета. Политика властей по централизации систем связи и Рунета делает его все более уязвимым, полагают эксперты

Фото: Emilio Morenatti / AP

В 2017 году Россия заняла 13-е место в мире по устойчивости национального сегмента интернета к возможным сбоям, согласно ежегодному рейтингу компании Qrator Labs, занимающейся противодействием DDoS-атакам (есть в распоряжении РБК). В своем исследовании компания проанализировала, насколько Рунет и национальные сегменты интернета других стран (охвачены 244 государства) зависимы от работы одного конкретного оператора и какой процент других операторов в этом регионе потеряет связь с миром в случае сбоя в его работе. На первых позициях рейтинга — Германия, Гонконг и Швейцария. Стабильными авторы исследования также называют интернет-системы Украины (8-е место), Бангладеш (10-е место) и Румынии (11-е место).

В прошлом году Россия вошла в тройку лидеров, уступив по надежности только Великобритании и США. При этом, как пояснил РБК представитель Qrator Labs, компания изменила методологию расчета рейтинга. Если бы он применялся в прошлом году, Россия заняла бы 12-е место. Новая методология учитывает фактическое присутствие оператора в том или ином регионе и наличие у него там абонентов, а не только его подключение к региональной точке обмена трафиком. «Например, у точки обмена трафиком HKIX в Гонконге есть сотни операторов, но далеко не все из них работают в самом Гонконге», — поясняют в Qrator Labs.

Согласно данным исследования, оператором, от которого больше всего зависит работа Рунета, является государственный «Ростелеком» — сбой в его работе привел бы к глобальной недоступности примерно 5,7% других сетей российского сегмента интернета.

«Законодательные инициативы, связанные с регулированием, лицензированием и другим чрезмерным контролем за сетями связи, способствуют укрупнению российского рынка. Небольшие провайдеры просто прекращают работу, не выдержав давления. Думаю, в ближайшей перспективе тренд на укрупнение в Рунете не только сохранится, но и существенно усилится», — говорит гендиректор Qrator Labs Александр Лямин. Он отмечает, что стабильность работы национальных сегментов интернета во многом зависит от диверсифицированности рынка и того, как много операторов имеют трансграничные переходы. «Олигополия на рынке связи приводит к тому, что из-за сбоя в работе одного оператора страдает большое количество других сетей и, в конечном счете, абонентов. При этом полные отказы работы у крупных операторов случаются все чаще — недавние проблемы «МегаФона» тому пример», — говорит Лямин.

Лидером по устойчивости национального сегмента интернета стала Германия — в случае сбоя в сети местного оператора Versatel связь потеряют только 2,2% местных сетей в данной стране. На втором месте Гонконг — проблемы у оператора Level 3 приведут к потере связи у 2,6%. В Швейцарии отказ у Swisscom привел бы к нарушениям в работе 3,5%, в Канаде связь потеряли бы 3,67% сетей из-за проблем в сети Bell Canada и во Франции — 3,68% в случае проблем с Cogent Communications France.

«Наибольшее удивление вызывают результаты Финляндии. Страна входит в Евросоюз, при этом результаты у нее на уровне Марокко. Думаю, что это также связано с местной тенденцией на госрегулирование. В целом законодательные инициативы сейчас негативно влияют на стабильность интернета во многих странах. США и Великобритания за последний год тоже немного опустились в рейтинге», — говорит Александр Лямин. По результатам исследования Финляндия оказалась на 99-м месте по стабильности национального сегмента интернета — проблемы у FNE-Finland привели бы к отсутствию связи у 22,2% других местных операторов.

Закрытая стабильность

Согласно официальной точке зрения реализуемая в России политика на централизацию сегментов связи ведет к повышению их устойчивости и безопасности. «Связность сетей, большое количество трансграничных переходов, резервных каналов и серверов, безусловно, способствуют стабильности работы интернета и в случае проблем у какого-либо оператора позволяют сохранить его нормальное функционирование. Курс на централизацию сети, который сейчас избрали некоторые чиновники под предлогом борьбы за информационную безопасность, многие российские эксперты уже неоднократно называли антинаучным и антигосударственным», — говорит вице-президент ICANN в Восточной Европе и Центральной Азии Михаил Якушев.

Согласно представленной на прошлой неделе программе «Цифровая экономика» (разработана правительством по поручению президента Владимира Путина), в третьем квартале 2018 года должна быть введена в эксплуатацию «информационная система обеспечения целостности, устойчивости и безопасности функционирования российского сегмента интернета», а во втором квартале 2019 года — начаться опытная эксплуатация централизованной системы управления российскими сетями связи, обеспечивающей в том числе анализ и фильтрацию трафика. В первом квартале 2019 года также должны быть разработаны архитектура и прототип национальной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.

«Законодательные инициативы в последние годы порождают массу всяческих проблем в Сети. Так, например, система блокировок и попытки пользователей ее обойти уже способствовали появлению большого количества «паразитных» маршрутов в Сети. Из 634 тыс. записей в мировой таблице маршрутизации сейчас порядка 59 тыс. маршрутов созданы для обхода системы блокировок, — рассуждает директор по стратегическим проектам Института исследования интернета Ирина Левова. — Все это в конечном итоге создает нагрузку на оборудование и повышает затраты операторов на него. С учетом грядущего вступления в силу «закона Яровой», который может отбросить развитие сетей в стране на годы назад, инвестиционные ресурсы операторов будут очень ограниченны». Собеседник РБК также напоминает, что в последнее время вновь активно обсуждается идея монополизации транзитного трафика. «Ее реализация приведет к созданию критически уязвимой инфраструктуры, сбои в которой повлекут за собой полное отсутствие доступа к интернету в стране», — заключает Ирина Левова.