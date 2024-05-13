Минфин отчитался о росте доходов бюджета темпом выше 50%

Доходы бюджета в январе—апреле 2024 года выросли более чем на 50% в годовом выражении и составили ₽11,7 трлн, отчитался Минфин. Дефицит по итогам четырех месяцев сложился на уровне ₽1,5 трлн — из-за роста госзаказа

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Доходы федерального бюджета продолжают демонстрировать опережающие темпы роста: по итогам января–апреля 2024 года поступления увеличились на 50,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 11,68 трлн руб. Об этом говорится в предварительной оценке исполнения федерального бюджета Минфина России. Схожие темпы увеличения доходов фиксировались и по итогам первого квартала 2024 года — тогда они выросли почти на 54% год к году. Отдельно в апреле 2024 года рост доходов составил 41% относительно апреля 2023-го, рассчитал РБК по данным Минфина.

Основной вклад в увеличение поступлений в январе–апреле внесли ненефтегазовые доходы: они выросли на 2 трлн руб. (почти 37%), до 7,53 трлн руб. В частности, доходы от НДС (внутреннего и импортного) увеличились на 27%, до 4,36 трлн руб. Как и месяцем ранее, в Минфине констатируют, что объем и траектория поступления крупнейших ненефтегазовых налогов по итогам четырех месяцев 2024 года свидетельствуют о «значимом превышении динамики, заложенной при формировании закона о бюджете». Совокупный объем ненефтегазовых доходов по итогам года заложен законом о бюджете на уровне 23,56 трлн руб.

При этом в апреле 2024 года прирост ненефтегазовых доходов составил 19% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года.

Если ненефтегазовые доходы бюджета и далее будут превышать заложенный показатель на 2024 год, плановые годовые расходы (36,7 трлн руб.) будут увеличены на сумму дополнительных ненефтегазовых поступлений, указывает Минфин.

Нефтегазовые доходы растут еще быстрее

Нефтегазовые поступления федерального бюджета тоже показывают устойчиво позитивную динамику, следует из оценки Минфина. В январе—апреле они выросли на 82,2% к тому же периоду 2023 года — до 4,16 трлн руб. Это произошло «преимущественно вследствие роста цен на российскую нефть, а также единовременного поступления в феврале доплаты по НДПИ на нефть за четвертый квартал 2023 года, связанной с изменением законодательства в части возмещения акциза на нефтяное сырье», пояснили в ведомстве. В апреле 2024 года нефтегазовые доходы и вовсе увеличились на 90% к апрелю 2023-го.

Поступление нефтегазовых доходов за четыре месяца сложилось на уровне, превышающем их базовый размер (3,68 трлн руб., рассчитывается исходя из цены нефти на уровне $60 за баррель. — РБК), а в последующие месяцы — в соответствии с параметрами прогноза социально-экономического развития — также ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем, указали в Минфине. Это означает, что ведомство продолжит покупать юани и золото в рамках бюджетного правила. В январе–мае 2024 года общие такие покупки для Фонда национального благосостояния составят эквивалент 444 млрд руб., следует из данных Минфина. В 2023 году доля нефтегазовых доходов в общих доходах российского федерального бюджета составляла 30%.

По данным Минэкономразвития, в апреле средняя цена российской нефти Urals составила почти $75 за баррель — по сравнению с $70,3 в марте (в эти показатели входит стоимость потенциальной транспортировки нефти до европейских портов; на практике таких поставок нет из-за санкций). Среднюю экспортную цену на российскую нефть Минэкономразвития в 2024 году прогнозирует на уровне $65.

Финансирование госзаказа

Объем расходов федерального бюджета по итогам января—апреля 2024 года составил 13,17 трлн руб., что выше уровня предыдущего года на 21,5%. «Несколько более ускоренное финансирование расходов в феврале—апреле 2024 года в том числе связано с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам», — указали в Минфине. Опережающее авансирование в том числе связано с оборонным заказом, как и в первые месяцы 2023 года.

При этом в отдельно взятом апреле расходы выросли еще более значительно — на 25%, рассчитал РБК. В совокупности за четыре месяца бюджет потратил 36% суммы, запланированной на весь год (36,66 трлн руб.).

В результате в январе—апреле 2024 года был зафиксирован дефицит федерального бюджета на уровне 1,48 трлн руб., что в два раза ниже показателя годом ранее (3 трлн руб.) и близко к годовому плану (1,6 трлн руб.).

В бюджете 2024 года утвержденная доля расходов на национальную оборону оценивается в 28,3%, социальную политику — 21,5%, национальную экономику — 11,5%, национальную безопасность и правоохранительную деятельность — 9%, говорилось в прошлогодних материалах Минфина. Кассовое исполнение расходов по тематическим направлениям по ходу года власти не раскрывают.