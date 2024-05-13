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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Во Франции предотвратили 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня

МВД Франции сообщило о 23 попытках помешать эстафете олимпийского огня
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен уточнил, что все 23 случая были предотвращены в Марселе. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа
Олимпийский огонь
Олимпийский огонь (Фото: Julien Mattia / Global look press)

В Марселе за неделю полиция пресекла 23 попытки помешать проведению эстафеты Олимпийского огня, сообщил министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен.

«Благодаря подготовке и большой бдительности сотрудников МВД за эту неделю удалось предотвратить 23 попытки нарушить проведение празднований, связанных с эстафетой олимпийского огня», — написал Дарманен в соцсети X.

Издание Cnews уточнило, что все эти попытки были предотвращены в Марселе с 8 мая. При этом семь из этих попыток были связаны с пропалестинскими демонстрациями. Также помешать проведению эстафеты олимпийского огня пытались экоактивисты и защитники прав мигрантов, еще четыре случая были связаны с противниками проведения Олимпийских игр.

Олимпийский огонь доставили в Марсель 8 мая. В Париж его доставят к 26 июля. За это время он преодолеет путь в 12 тыс. км, через 400 городов и населенных пунктов. Обеспечивать доставку будут за это время около 10 тыс. факелоносцев, в числе которых актеры, спортсмены и другие публичные личности.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Олимпийские игры олимпийский огонь Париж Марсель
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