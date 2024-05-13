«Встряска застала элиту врасплох»: мировые СМИ о смене министра обороны

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. Как в мире отреагировали на это — в материале РБК

Сергей Шойгу и Андрей Белоусов (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Le Figaro (Франция)

«В последние месяцы президент России призвал оборонную промышленность страны внедрять инновации и увеличить производительность, чтобы продолжить наступление на Украине, которое требует больших затрат в плане техники и людей. С этой точки зрения Андрей Белоусов представляет собой почти идеальную кандидатуру в глазах хозяина Кремля»

Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны Политика

Guardian (Великобритания)

Марк Галеоти, директор лондонской консалтинговой компании Mayak Intelligence, заявил Guardian: «В назначении экономиста, который говорил о необходимости в основном подчинить большую часть экономики потребностям оборонного сектора, есть определенный смысл. Сейчас, по сути, это работа финансового менеджера, и Белоусов может ее выполнять

New York Times (США)

«Перестановки в кабинете министров стали редким событием для господина Путина, который, как правило, избегает поспешных перемен, и они могут стать поворотным моментом в более чем двухлетней войне России на Украине. <.> И, назначив экономиста, он молчаливо признал важность промышленной мощи для любой военной победы».

«Белоусов, бывший министр экономики, который, как известно, очень близок к Путину, разделяет видение российского лидера о восстановлении сильного государства, а также работал с ведущими технократами Путина, которые стремятся к большим инновациям и открыты для новых идей. Белоусов сыграл важную роль в российской программе по созданию БПЛА. Эта встряска, которая застала элиту врасплох, указывает на то, что Путин удвоил усилия в войне на Украине и хочет использовать большую часть российской экономики для ведения войны после того, как Запад попытался — пока безуспешно — подорвать ее санкциями».

Berliner Zeitung (Германия)

«Кремль не хочет сдаваться, делает ставку на масштабное перевооружение и концентрируется на адаптации экономики к нуждам длительной войны. Поэтому назначение Андрея Белоусова является крайне тревожным событием для Украины, а также для Запада»

Rzeczpospolita (Польша)

«Задачей Белоусова, безусловно, будет более эффективное использование ресурсов, выделяемых на оборонный сектор, особенно в свете обвинений в адрес заместителя министра обороны Тимура Иванова, близкого соратника Шойгу, в получении взятки в размере $11 млн».

Xinhua (Китай)

«Президент России Владимир Путин в воскресенье предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост нового министра обороны, сменив Сергея Шойгу, который переходит на должность секретаря Совета Безопасности России. 65-летний Белоусов занимал различные должности, в том числе помощника президента по экономическим вопросам, министра экономического развития, директора департамента экономики и финансов Аппарата Правительства, генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования».

Daily Sabah (Турция)

«Несмотря на ряд военных неудач в первый год кампании, включая провал попытки захватить столицу Украины Киев и отступление из Харьковской и южной Херсонской областей, Путин до сих пор поддерживал Шойгу <...> Белоусов, не имеющий военного образования, был одним из самых влиятельных экономических советников Путина за последнее десятилетие».

Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия)

О возможной смене должности Шойгу заговорили в прошлом месяце, когда российские власти арестовали одного из его высокопоставленных заместителей по обвинению в коррупции. Его замена Белоусовым, который долгое время считался одним из самых доверенных экономических советников Путина, также свидетельствует об успехах Кремля в поддержании российской экономики на плаву в условиях западных санкций. Эта перестановка произошла менее чем через неделю после того, как Путин вступил в должность президента России на пятый срок.

Perfil (Аргентина)

«Путин предложил экономиста Андрея Белоусова на смену Шойгу. Это решение принимается в ключевой момент конфликта — российские войска продвигаются на востоке Украины и только что начали новую и важную наземную операцию на северо-восточном направлении в районе Харькова. Несмотря на ряд военных неудач в первый год кампании, включая неспособность захватить украинскую столицу Киев и вывод войск из Харьковской и Херсонской областей, Путин поддерживал Шойгу до сих пор. Объясняя принятое решение, в Кремле заявили, что Министерство обороны должно быть инновационным»