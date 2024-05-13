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Новое правительство 2024 ,  
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«Встряска застала элиту врасплох»: мировые СМИ о смене министра обороны

Сюжет
Новое правительство 2024
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Совета Федерации кандидатуру Андрея Белоусова на пост министра обороны. Как в мире отреагировали на это — в материале РБК
Сергей Шойгу&nbsp;и Андрей Белоусов&nbsp;
Сергей Шойгу и Андрей Белоусов  (Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости)

Le Figaro (Франция)

«В последние месяцы президент России призвал оборонную промышленность страны внедрять инновации и увеличить производительность, чтобы продолжить наступление на Украине, которое требует больших затрат в плане техники и людей. С этой точки зрения Андрей Белоусов представляет собой почти идеальную кандидатуру в глазах хозяина Кремля»

Что означает выдвижение экономиста Андрея Белоусова в министры обороны
Политика
Фото:Александр Астафьев / ТАСС

Guardian (Великобритания)

Марк Галеоти, директор лондонской консалтинговой компании Mayak Intelligence, заявил Guardian: «В назначении экономиста, который говорил о необходимости в основном подчинить большую часть экономики потребностям оборонного сектора, есть определенный смысл. Сейчас, по сути, это работа финансового менеджера, и Белоусов может ее выполнять

New York Times (США)

«Перестановки в кабинете министров стали редким событием для господина Путина, который, как правило, избегает поспешных перемен, и они могут стать поворотным моментом в более чем двухлетней войне России на Украине. <.> И, назначив экономиста, он молчаливо признал важность промышленной мощи для любой военной победы».

Reuters (Великобритания)

«Белоусов, бывший министр экономики, который, как известно, очень близок к Путину, разделяет видение российского лидера о восстановлении сильного государства, а также работал с ведущими технократами Путина, которые стремятся к большим инновациям и открыты для новых идей. Белоусов сыграл важную роль в российской программе по созданию БПЛА. Эта встряска, которая застала элиту врасплох, указывает на то, что Путин удвоил усилия в войне на Украине и хочет использовать большую часть российской экономики для ведения войны после того, как Запад попытался — пока безуспешно — подорвать ее санкциями».

Berliner Zeitung (Германия)

«Кремль не хочет сдаваться, делает ставку на масштабное перевооружение и концентрируется на адаптации экономики к нуждам длительной войны. Поэтому назначение Андрея Белоусова является крайне тревожным событием для Украины, а также для Запада»

Rzeczpospolita (Польша)

«Задачей Белоусова, безусловно, будет более эффективное использование ресурсов, выделяемых на оборонный сектор, особенно в свете обвинений в адрес заместителя министра обороны Тимура Иванова, близкого соратника Шойгу, в получении взятки в размере $11 млн».

Xinhua (Китай)

«Президент России Владимир Путин в воскресенье предложил бывшего первого вице-премьера Андрея Белоусова на пост нового министра обороны, сменив Сергея Шойгу, который переходит на должность секретаря Совета Безопасности России. 65-летний Белоусов занимал различные должности, в том числе помощника президента по экономическим вопросам, министра экономического развития, директора департамента экономики и финансов Аппарата Правительства, генерального директора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования».

Daily Sabah (Турция)

«Несмотря на ряд военных неудач в первый год кампании, включая провал попытки захватить столицу Украины Киев и отступление из Харьковской и южной Херсонской областей, Путин до сих пор поддерживал Шойгу <...> Белоусов, не имеющий военного образования, был одним из самых влиятельных экономических советников Путина за последнее десятилетие».

Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия)

О возможной смене должности Шойгу заговорили в прошлом месяце, когда российские власти арестовали одного из его высокопоставленных заместителей по обвинению в коррупции. Его замена Белоусовым, который долгое время считался одним из самых доверенных экономических советников Путина, также свидетельствует об успехах Кремля в поддержании российской экономики на плаву в условиях западных санкций. Эта перестановка произошла менее чем через неделю после того, как Путин вступил в должность президента России на пятый срок.

Perfil (Аргентина)

«Путин предложил экономиста Андрея Белоусова на смену Шойгу. Это решение принимается в ключевой момент конфликта — российские войска продвигаются на востоке Украины и только что начали новую и важную наземную операцию на северо-восточном направлении в районе Харькова. Несмотря на ряд военных неудач в первый год кампании, включая неспособность захватить украинскую столицу Киев и вывод войск из Харьковской и Херсонской областей, Путин поддерживал Шойгу до сих пор. Объясняя принятое решение, в Кремле заявили, что Министерство обороны должно быть инновационным»

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Мария Васильева Мария Васильева, Валентина Шварцман Валентина Шварцман, Екатерина Постникова Екатерина Постникова
Сергей Шойгу Андрей Белоусов кадровые перестановки правительство Минобороны Военная операция на Украине Владимир Путин
Андрей Белоусов фото

Андрей Белоусов

кандидат в министры обороны, и.о. первого вице-премьера России
17 марта 1959 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Сергей Шойгу фото

Сергей Шойгу

секретарь Совета безопасности России
21 мая 1955 года
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