Депутат Харитонов опубликовал видео со своей взорванной машиной

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Депутат Астраханской областной думы от «Единой России» Денис Харитонов опубликовал в телеграм-канале видео со своим взорванным автомобилем. Он не назвал место взрыва, но сообщил, что машина использовалась в зоне военной операции.

На кадрах полностью охваченный огнем красный автомобиль стоит на обочине дороги. Через несколько секунд машину снимают ближе — она сгорела полностью.

Харитонов наложил музыку на видео, поскольку в ролике «было много ненормативной лексики». Автомобиль Харитонов назвал «боевой машиной депутата».

Денис Харитонов в 2014 году вступил в ряды ополчения самопровозглашенных республик Донбасса. Его имя фигурировало среди 33 бойцов ЧВК «Вагнер», которых задержали летом 2020 года в Белоруссии. Депутатом Думы Астраханской области седьмого созыва его избрали в сентябре 2021 года. Осенью 2023 года он отправился на передовую.

О подрыве находившегося в зоне военной операции личного автомобиля Харитонов сообщил 11 мая. Депутат рассказал, что вез в автомобиле документы и личные вещи тяжелораненого товарища — груз он должен был доставить его родным. По словам Харитонова, взрыв автомобиля расследует «особый отдел бригады».