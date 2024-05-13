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Военная операция на Украине ,  
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Депутат Харитонов опубликовал видео со своей взорванной машиной

Сюжет
Военная операция на Украине

Депутат Харитонов опубликовал видео со своей взорванной машиной
Video

Депутат Астраханской областной думы от «Единой России» Денис Харитонов опубликовал в телеграм-канале видео со своим взорванным автомобилем. Он не назвал место взрыва, но сообщил, что машина использовалась в зоне военной операции.

На кадрах полностью охваченный огнем красный автомобиль стоит на обочине дороги. Через несколько секунд машину снимают ближе — она сгорела полностью.

Харитонов наложил музыку на видео, поскольку в ролике «было много ненормативной лексики». Автомобиль Харитонов назвал «боевой машиной депутата».

Машину депутата Астраханской думы взорвали в зоне военной операции
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Денис Харитонов в 2014 году вступил в ряды ополчения самопровозглашенных республик Донбасса. Его имя фигурировало среди 33 бойцов ЧВК «Вагнер», которых задержали летом 2020 года в Белоруссии. Депутатом Думы Астраханской области седьмого созыва его избрали в сентябре 2021 года. Осенью 2023 года он отправился на передовую.

О подрыве находившегося в зоне военной операции личного автомобиля Харитонов сообщил 11 мая. Депутат рассказал, что вез в автомобиле документы и личные вещи тяжелораненого товарища — груз он должен был доставить его родным. По словам Харитонова, взрыв автомобиля расследует «особый отдел бригады».

Теги
Астраханская область взрыв депутат Военная операция на Украине
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