Суд прекратил уголовное дело против бывшего министра экономики России

Уринсона подозревали в крупной растрате во время работы в «Роснано», но за десять лет так и не предъявили обвинение. Защита дважды добилась согласия суда закрыть дело за истечением срока давности

Яков Уринсон (Фото: Алексей Куденко / РИА Новости)

Расследование против бывшего российского вице-премьера Якова Уринсона прекращено по решению Басманного суда, пишет «Коммерсантъ».

Уринсон проходил по делу об особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК, до десяти лет заключения) средств «Роснано», которое завели в ноябре 2013 года.

За десять лет экс-чиновнику так и не предъявили обвинений, он оставался в статусе подозреваемого и был под подпиской о невыезде. Защита Уринсона требовала прекратить уголовное преследование в связи с истечением срока давности, Басманный суд дважды выносил соответствующие постановления, но СК не удовлетворял это решение. Спустя несколько месяцев дело прекратили, и суд на основании этого отказался выносить частное определение следователю СК. Поскольку уголовное преследование Уринсона прекращено, посчитал суд, то его права не нарушены.

Уринсону 79 лет. Он работал в российском правительстве с 1994 по 1998 год, был министром экономики и заместителем главы правительства. В 2000-м Уринсон стал зампредом правления энергокомпании «ЕЭС России». В 2008–2011 годах был замгендиректора «Роснанотехнологий», переименованной поздне в «Роснано». В 2011–2016 годах он возглавлял совет директоров «Акционерного кредитного банка «Стратегия».

Претензии следователей к расходованию средств в «Роснано» появились в сентябре 2013 года, тогда СК завел уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ст. 285 УК). Единственным подозреваемым по делу проходил финансовый директор Святослав Понуров, но вскоре в рамках дела о растрате был допрошен в качеств подозреваемого и Уринсон. Корпорация «Роснано» не признавала, что ей был причинен ущерб при реализации договоров, которые фигурировали в уголовных делах.