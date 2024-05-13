Девять человек задержали за финансирование ВСУ путем мошенничества

Правоохранители задержали девять жителей разных регионов, которых подозревают в создании и участии в преступном сообществе, мошенничестве и вымогательстве, сообщили в МВД.

«В настоящее время известно о семи эпизодах криминальной деятельности с общим ущербом на сумму более 50 млн руб. По имеющейся информации, похищенные деньги направлялись в том числе на финансирование вооруженных сил Украины», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

МВД установило личности 13 подозреваемых, девять из них задержаны в Москве, Перми, Новосибирске и Казани полицейскими при содействии сотрудников Росгвардии. Некоторые люди находится за пределами России, в том числе на Украине. Сейчас решается вопрос об объявлении их в международный розыск.

Следователи МВД возбудили уголовные дела по статьям 159 (Мошенничество), 163 (Вымогательство) и 210 УК (Организация преступного сообщества или участие в нем). «Задержанным фигурантам избраны различные меры пресечения», — сообщила Волк.

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