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Военная операция на Украине ,  
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Ракетную опасность объявили в Белгороде

Ракетную опасность объявили в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press
Фото: Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

В Белгороде и районе объявлена ракетная опасность, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Глава региона попросил местных жителей, которые находятся дома, не подходить к окнам и укрыться в помещениях со сплошными стенами, например, в коридоре, ванной, туалете или кладовой. Тех, кто в момент запуска сирен оказался на улице, губернатор призвал спуститься в укрытие или иное безопасное место.

Примерно через десять минут ракетную опасность отменили, написал Гладков.

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Фото:Мария Лисицына / РБК

Ракетную опасность объявили в Белгороде и окрестностях в третий раз за сутки. Ранее сирены зазвучали в регионе в 00:59 и 03:38. В 00:10 в Белгородской области объявили опасность атаки беспилотников.

Ночью Гладков рассказал, что система ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете в Белгороду. В городе пострадавших нет.

В селе Черемошное Белгородского района в результате прямого попадания снаряда полностью разрушены жилой дом, баня и гараж. Трое мирных жителей, которые в этот момент были дома, получили легкие царапины и ссадины.

Всего на территории села различные повреждения зафиксированы в пяти частных жилых домах: выбиты окна, повреждены фасады, кровли и заборы. Также повреждены три автомобиля.

Ракетную опасность объявили в Белгороде
Ракетную опасность объявили в Белгороде

Теги
Персоны
Белгородская область Белгород Вячеслав Гладков ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
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