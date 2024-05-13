В Ереване возобновились акции протеста

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Протесты возобновились в Ереване, утром в понедельник участники движения «Тавуш во имя Родины» проводят акции неповиновения, сообщило Общественное радио Армении.

Недовольные граждане блокируют улицы с помощью мусорных баков, дорожных знаков, даже стогов сена.

По данным Sputnik Армения, протестующие перекрыли проспект Мясникяна, а также центральные улицы Абовяна и Терьяна.

Акции в Ереване в понедельник продолжают протесты против политики премьер-министра Армении Никола Пашиняна, в рамках которой проходит делимитация границы с Азербайджаном.

Один из лидеров «Тавуш во имя родины», депутат от блока «Айастан» Гарник Даниелян заявил, полиция получила одобрение на применение силы к тем, кого силовики сочтут нарушителем порядка.

В данный момент в городе задержали уже более 100 участников акций протеста за неисполнение законных требований сотрудников правоохранительных органов.

Портал «24news» сообщил о применении силы со стороны бойцов полиции особого назначения («Красные береты») к журналистам, освещающим акции протеста.