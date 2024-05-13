 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде прозвучали взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Мария Лисицына / РБК
Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде прозвучали несколько взрывов, сообщил ТАСС.

Губернатор региона Вячеслав Гладков до этого сообщил, что в городе и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности и призвал жителей укрыться в помещениях без окон или спуститься в укрытия.

За прошедшие сутки в городе погибли 19 мирных жителей, написал ранее Гладков в своем телеграм-канале. Из них 15 человек извлекли из-под завалов многоэтажки на улице Щорса.

Дом был  поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», заявили в Минобороны.

12 мая в Белгороде десять раз объявляли сигнал ракетной опасности.

Теги
Белгород ракетная опасность взрывы
Материалы по теме
Белгородские власти предупредили о риске повторного обрушения многоэтажки
Общество
В Белгороде погибли 19 человек за день из-за обстрелов
Политика
В Белгороде спасли 17 человек из-под завалов обрушившегося подъезда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное Политика, 11:54
Без штрафов и недоимок: как снизить риски в вопросах таможенной стоимости Pro, 11:51
Во Франции предотвратили 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня Спорт, 11:44
Чем опасны ответные звонки на незнакомые номера Pro, 11:35
Бастрыкин ответил на просьбу проверить всех перевозчиков в Петербурге Общество, 11:34
Суд прекратил уголовное дело против бывшего министра экономики России Политика, 11:31
Девять человек задержали за финансирование ВСУ путем мошенничества Политика, 11:27
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за льдин на Лене Общество, 11:22
Белгородские власти предупредили о риске повторного обрушения многоэтажки Общество, 11:15
Депутат Харитонов опубликовал видео со своей взорванной машиной Политика, 11:14
В Ереване возобновились акции протеста Политика, 11:12
«Встряска застала элиту врасплох»: мировые СМИ о смене министра обороны Политика, 11:12
В Белгороде прозвучали взрывы Политика, 11:10
Ракетную опасность объявили в Белгороде Политика, 11:08