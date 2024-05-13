В Белгороде прозвучали взрывы

Фото: Мария Лисицына / РБК

В Белгороде прозвучали несколько взрывов, сообщил ТАСС.

Губернатор региона Вячеслав Гладков до этого сообщил, что в городе и Белгородском районе работает сирена ракетной опасности и призвал жителей укрыться в помещениях без окон или спуститься в укрытия.

За прошедшие сутки в городе погибли 19 мирных жителей, написал ранее Гладков в своем телеграм-канале. Из них 15 человек извлекли из-под завалов многоэтажки на улице Щорса.

Дом был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У», заявили в Минобороны.

12 мая в Белгороде десять раз объявляли сигнал ракетной опасности.