Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное

Белгород попал под обстрел ВСУ, в многоквартирном доме из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд. Вечером город подвергся повторному обстрелу, есть жертвы

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Актуальное Из-под завалов десятиэтажного подъезда в Белгороде, обрушившегося из-за попадания фрагмента ракеты «Точка-У», достали тела 15 погибших, сообщает МЧС, среди них два ребенка. Пострадали 20 человек, в их числе также есть дети — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.

К спасательным работам привлекали тяжелую технику. Разбор завалов и поисково-спасательные работы завершили к утру 13 мая, было спасено 17 человек, сообщило МЧС.

Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что список погибших опубликуют «после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме».

Вечером город подвергся второй атаке, погибли три человека (в том числе 17-летняя девушка), пять пострадали, сообщил глава региона.

За сутки в Белгороде десять раз объявляли сигнал ракетной опасности.

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Что произошло

О том, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 11:48 мск 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в крупнейшем районе города Харьковская гора в результате попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился подъезд с десятого по первый этаж.

Минобороны сообщило, что ВСУ около 11:40 мск атаковали Белгород с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire. По данным ведомства, жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У».

На место происшествия приехали спасатели. После начала разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей, трое из них получили травмы.

Обрушение затронуло десять этажей в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир, сказал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Он добавил, что спасатели с помощью автовышки эвакуировали из квартир людей, которые оказались заблокированными из-за разрушения лестницы и лифта.

Житель Белгорода Геннадий рассказал РБК об обстоятельствах обстрела: «Я живу в двух километрах от дома, куда попала ракета. Было так слышно, что уши заворачивались, а окна дрожали. Это был самый мощный удар за сегодняшний день — у нас было уже четыре ракетные атаки, начиная с 4:00 утра. Сейчас на месте работают экстренные службы, разбирают завалы и эвакуируют жильцов, потому что есть опасения, что дом может рухнуть.Люди, конечно, напуганы, но паники нет. Все помогают, чем могут — волонтеры тоже на месте».

Вторая атака на Белгород была отражена с 19:50 до 20:40 мск. Были уничтожены 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха». Последствия удара затронули тот же район Харьковская гора — там частично пропало электричество.

Реакция властей