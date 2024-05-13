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Военная операция на Украине ,  
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Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное

В Белгороде после обстрела обрушилась часть многоэтажки, работают спасатели
Сюжет
Военная операция на Украине
Белгород попал под обстрел ВСУ, в многоквартирном доме из-за попадания обломка ракеты обрушился подъезд. Вечером город подвергся повторному обстрелу, есть жертвы
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Фото: Антон Вергун / РИА Новости
Актуальное
  • Из-под завалов десятиэтажного подъезда в Белгороде, обрушившегося из-за попадания фрагмента ракеты «Точка-У», достали тела 15 погибших, сообщает МЧС, среди них два ребенка. Пострадали 20 человек, в их числе также есть дети — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.
  • К спасательным работам привлекали тяжелую технику. Разбор завалов и поисково-спасательные работы завершили к утру 13 мая, было спасено 17 человек, сообщило МЧС.
  • Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что список погибших опубликуют «после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме».
  • Вечером город подвергся второй атаке, погибли три человека (в том числе 17-летняя девушка), пять пострадали, сообщил глава региона.
  • За сутки в Белгороде десять раз объявляли сигнал ракетной опасности.

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
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Что произошло

О том, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 11:48 мск 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в крупнейшем районе города Харьковская гора в результате попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился подъезд с десятого по первый этаж.

Часть дома в Белгороде обрушилась после ракетной атаки. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Минобороны сообщило, что ВСУ около 11:40 мск атаковали Белгород с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire. По данным ведомства, жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У».

На место происшествия приехали спасатели. После начала разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей, трое из них получили травмы.

Обрушение затронуло десять этажей в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир, сказал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Он добавил, что спасатели с помощью автовышки эвакуировали из квартир людей, которые оказались заблокированными из-за разрушения лестницы и лифта.

Житель Белгорода Геннадий рассказал РБК об обстоятельствах обстрела: «Я живу в двух километрах от дома, куда попала ракета. Было так слышно, что уши заворачивались, а окна дрожали. Это был самый мощный удар за сегодняшний день — у нас было уже четыре ракетные атаки, начиная с 4:00 утра. Сейчас на месте работают экстренные службы, разбирают завалы и эвакуируют жильцов, потому что есть опасения, что дом может рухнуть.Люди, конечно, напуганы, но паники нет. Все помогают, чем могут — волонтеры тоже на месте».

Вторая атака на Белгород была отражена с 19:50 до 20:40 мск. Были уничтожены 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха». Последствия удара затронули тот же район Харьковская гора — там частично пропало электричество.

Реакция властей

Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное

  • Гладков приехал на место обрушения дома в Белгороде.

  • По словам губернатора, в Белгороде по тревоге подняты участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудники управляющих компаний проводят поквартирный обход. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.

  • Следственный комитет в связи с атакой ВСУ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт). В Белгород по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина направили криминалистов и экспертов из центрального аппарата СК.

  • Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде. Он назвал атаку «жестокой и целенаправленной».

  • Минздрав сообщил, что по поручению и.о. главы ведомства Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада специалистов федеральных медицинских организаций.

  • Минстрой Белгородской области организовал строительную экспертизу, сообщил мэр Демидов. По его словам, специалисты обследуют конструкции здания, чтобы принять решение о дальнейших действиях.

  • Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимиру Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода и разрушении подъезда дома. «Даны все необходимые поручения», — сообщил представитель президента.
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ВСУ Белгород обрушение дома атака
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