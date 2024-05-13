Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
- Из-под завалов десятиэтажного подъезда в Белгороде, обрушившегося из-за попадания фрагмента ракеты «Точка-У», достали тела 15 погибших, сообщает МЧС, среди них два ребенка. Пострадали 20 человек, в их числе также есть дети — полуторамесячный ребенок и 16-летний подросток.
- К спасательным работам привлекали тяжелую технику. Разбор завалов и поисково-спасательные работы завершили к утру 13 мая, было спасено 17 человек, сообщило МЧС.
- Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что список погибших опубликуют «после завершения спасательных работ, которые будут продолжаться до тех пор, пока не будут выполнены в полном объеме».
- Вечером город подвергся второй атаке, погибли три человека (в том числе 17-летняя девушка), пять пострадали, сообщил глава региона.
- За сутки в Белгороде десять раз объявляли сигнал ракетной опасности.
Что произошло
О том, что Белгород и Белгородский район подверглись массированному обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), в 11:48 мск 12 мая сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, в крупнейшем районе города Харьковская гора в результате попадания снаряда в многоквартирный жилой дом обрушился подъезд с десятого по первый этаж.
Минобороны сообщило, что ВСУ около 11:40 мск атаковали Белгород с применением тактического ракетного комплекса (ТРК) «Точка-У», реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ольха» и RM-70 Vampire. По данным ведомства, жилой дом в Белгороде был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У».
На место происшествия приехали спасатели. После начала разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей, трое из них получили травмы.
Обрушение затронуло десять этажей в подъезде дома, всего пострадали 40 квартир, сказал глава администрации Белгорода Валентин Демидов. Он добавил, что спасатели с помощью автовышки эвакуировали из квартир людей, которые оказались заблокированными из-за разрушения лестницы и лифта.
Житель Белгорода Геннадий рассказал РБК об обстоятельствах обстрела: «Я живу в двух километрах от дома, куда попала ракета. Было так слышно, что уши заворачивались, а окна дрожали. Это был самый мощный удар за сегодняшний день — у нас было уже четыре ракетные атаки, начиная с 4:00 утра. Сейчас на месте работают экстренные службы, разбирают завалы и эвакуируют жильцов, потому что есть опасения, что дом может рухнуть.Люди, конечно, напуганы, но паники нет. Все помогают, чем могут — волонтеры тоже на месте».
Вторая атака на Белгород была отражена с 19:50 до 20:40 мск. Были уничтожены 12 снарядов РСЗО Vampire и два РСЗО «Ольха». Последствия удара затронули тот же район Харьковская гора — там частично пропало электричество.
Реакция властей
- Гладков приехал на место обрушения дома в Белгороде.
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По словам губернатора, в Белгороде по тревоге подняты участники территориальной самообороны, хозяйствующие субъекты, тяжелая техника, экскаваторы, бульдозеры, краны-манипуляторы. Сотрудники управляющих компаний проводят поквартирный обход. Людей эвакуируют в пункты временного размещения.
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Следственный комитет в связи с атакой ВСУ возбудил уголовное дело по ст. 205 УК (террористический акт). В Белгород по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина направили криминалистов и экспертов из центрального аппарата СК.
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица выделила бригаду врачей для помощи пострадавшим в Белгороде. Он назвал атаку «жестокой и целенаправленной».
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Минздрав сообщил, что по поручению и.о. главы ведомства Михаила Мурашко в Белгород для помощи пострадавшим выдвинулась сводная бригада специалистов федеральных медицинских организаций.
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Минстрой Белгородской области организовал строительную экспертизу, сообщил мэр Демидов. По его словам, специалисты обследуют конструкции здания, чтобы принять решение о дальнейших действиях.
- Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что Владимиру Путину доложили о ситуации с обстрелом Белгорода и разрушении подъезда дома. «Даны все необходимые поручения», — сообщил представитель президента.