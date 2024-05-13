Белгородские власти предупредили о риске повторного обрушения многоэтажки

Министр Козлитина заявила о риске повторного обрушения многоэтажки в Белгороде

В части одной блок-секции дома есть угроза повторного обрушения, сообщила министр строительства области Козлитина. Подъезд дома обрушился накануне из-за падения фрагмента «Точки-У», погибли 15 человек, позднее обрушилась крыша

Фото: news.ru / Global Look Press

Угроза повторного обрушения дома, поврежденного накануне в результате обстрела Белгорода украинскими силами, сохраняется, сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина на оперативном совещании с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Трансляция шла на его странице во «ВКонтакте».

«Оксана Петровна, по стабилизации конструкции <…> Там же все равно угроза обрушения есть?» — спросил Гладков.

«Да, она сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — ответила региональный министр.

Накануне, 12 мая, в Белгороде десять раз объявляли ракетную опасность. Утром, около 11:40 мск, было сбито шесть снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire и столько же ракет «Точка-У», фрагмент одной из них попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда.

Согласно последним данным, при обрушении погибли 15 человек, еще 17 спасли из-под завалов. Гладков пообещал помощь семьям погибших.

После начала разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей, трое из них получили травмы. Основные работы по разбору обрушившихся конструкций уже завершили.