 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Белгородские власти предупредили о риске повторного обрушения многоэтажки

Министр Козлитина заявила о риске повторного обрушения многоэтажки в Белгороде
Сюжет
Военная операция на Украине
В части одной блок-секции дома есть угроза повторного обрушения, сообщила министр строительства области Козлитина. Подъезд дома обрушился накануне из-за падения фрагмента «Точки-У», погибли 15 человек, позднее обрушилась крыша
Фото: news.ru / Global Look Press
Фото: news.ru / Global Look Press

Угроза повторного обрушения дома, поврежденного накануне в результате обстрела Белгорода украинскими силами, сохраняется, сообщила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина на оперативном совещании с губернатором региона Вячеславом Гладковым. Трансляция шла на его странице во «ВКонтакте».

«Оксана Петровна, по стабилизации конструкции <…> Там же все равно угроза обрушения есть?» — спросил Гладков.

«Да, она сохраняется, в части одной блок-секции — до деформационных швов», — ответила региональный министр.

В Белгороде погибли 19 человек за день из-за обстрелов
Политика
Фото:v_v_demidov / Telegram

Накануне, 12 мая, в Белгороде десять раз объявляли ракетную опасность. Утром, около 11:40 мск, было сбито шесть снарядов реактивных систем залпового огня «Ольха» и RM-70 Vampire и столько же ракет «Точка-У», фрагмент одной из них попал в жилой десятиэтажный дом. В результате произошло полное обрушение подъезда.

Согласно последним данным, при обрушении погибли 15 человек, еще 17 спасли из-под завалов. Гладков пообещал помощь семьям погибших.

После начала разбора завалов крыша попавшего под обстрел дома обрушилась на спасателей, трое из них получили травмы. Основные работы по разбору обрушившихся конструкций уже завершили.

Белгородские власти предупредили о риске повторного обрушения многоэтажки
Белгородские власти предупредили о риске повторного обрушения многоэтажки

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Белгород обрушение Белгородская область обстрел жилой дом
Материалы по теме
В Белгороде погибли 19 человек за день из-за обстрелов
Политика
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное
Политика
В Белгороде спасли 17 человек из-под завалов обрушившегося подъезда
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 9 мая
EUR ЦБ: 98,95 (+0,64) Инвестиции, 08 мая, 16:17 Курс доллара на 9 мая
USD ЦБ: 91,82 (+0,7) Инвестиции, 08 мая, 16:17
Обрушение жилого дома в Белгороде после обстрела. Главное Политика, 11:54
Без штрафов и недоимок: как снизить риски в вопросах таможенной стоимости Pro, 11:51
Во Франции предотвратили 23 попытки помешать эстафете олимпийского огня Спорт, 11:44
Чем опасны ответные звонки на незнакомые номера Pro, 11:35
Бастрыкин ответил на просьбу проверить всех перевозчиков в Петербурге Общество, 11:34
Суд прекратил уголовное дело против бывшего министра экономики России Политика, 11:31
Девять человек задержали за финансирование ВСУ путем мошенничества Политика, 11:27
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за льдин на Лене Общество, 11:22
Белгородские власти предупредили о риске повторного обрушения многоэтажки Общество, 11:15
Депутат Харитонов опубликовал видео со своей взорванной машиной Политика, 11:14
В Ереване возобновились акции протеста Политика, 11:12
«Встряска застала элиту врасплох»: мировые СМИ о смене министра обороны Политика, 11:12
В Белгороде прозвучали взрывы Политика, 11:10
Ракетную опасность объявили в Белгороде Политика, 11:08