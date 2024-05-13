МВД объявило в розыск правнучку летчика Чкалова

В апреле на Дарью Богданову завели уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стали ее посты в соцсетях и высказывания в интервью украинскому каналу

Дарья Богданова (Фото: из личного архива)

МВД России объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова, активистку Дарью Богданову. Соответствующая карточка опубликована в базе на сайте ведомства.

В базе данных сказано, что Богданову разыскивают по статье Уголовного кодекса, какой именно, не уточняется. В середине апреля источники ТАСС и «РИА Новости» рассказали, что на нее завели уголовное дело по статье о призывах к терроризму.

По словам собеседника ТАСС, поводом для возбуждения дела стали посты Богдановой в соцсетях, где она негативно высказывалась о российской армии. Также правоохранители обратили внимание на ее интервью украинскому каналу, где она высказалась о москвичах и воздушной тревоге.

Речь идет о январских дебатах Богдановой с журналистом Олегом Кашиным (признан в России иноагентом), уточняет «РИА Новости».

Дарья Богданова — активистка движения Freedom Birds for Ukraine, которое занимается сбором средств на покупку дронов и других вещей для ВСУ. На сайте организации говорится, что Богданова проживает в городе Лёвен в Бельгии.