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Военная операция на Украине ,  
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Ростовский губернатор сообщил о взрыве в доме у границы с ЛНР

Ростовский губернатор Голубев: в Лиховском у границы с ЛНР произошел взрыв
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: golubev_vu / Telegram
Фото: golubev_vu / Telegram

В поселке Лиховском в Ростовской области в результате взрыва разрушен частный жилой дом, сообщил губернатор области Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«По предварительным данным, погибших нет, два пострадавших жителя с ожогами доставлены в горбольницу», — написал глава региона.

Взрыв, по его словам, произошел около 10:00 по местному времени (совпадает с московским). Его причину губернатор не назвал.

Лиховской — бывший поселок городского типа, ныне — микрорайон города Каменск-Шахтинский, находящийся в 18 км от города и в 15 км от границы с Луганской народной республикой.

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Фото:Таисия Лисковец / РИА Новости

Позднее Голубев сообщил, что кинологи, которые обследовали место взрыва, не обнаружили там следов взрывчатых веществ. «Рассматривается версия взрыва газо-воздушной смеси. Расследование продолжается», — написал губернатор.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу администрации города Каменск-Шахтинский.

Власти приграничных российских регионов регулярно сообщают об атаках их территорий после начала военной операции. Ростовская область перестала быть приграничной после присоединения к России Луганской и Донецкой народных республик, с которыми она граничит на западе, но подвергается обстрелам.

Ростовский губернатор сообщил о взрыве в доме у границы с ЛНР
Ростовский губернатор сообщил о взрыве в доме у границы с ЛНР

Теги
Ростовская область ЛНР Василий Голубев разрушения частный дом взрыв новости
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