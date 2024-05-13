В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за льдин на Лене

Фото: ГУ МЧС по Республике Саха (Якутия)

В Якутии из-за активной фазы ледохода на реке Лена ввели режим повышенной готовности на территории всей республики. Об этом сообщил начальник ГУ МЧС по региону Павел Гарин.

«Вся Якутская территориальная подсистема республики приведена в режим повышенной готовности», — сообщил Гарин. По его словам, из-за схода льдин на реке Лена в зоне подтопления оказались четыре населенных пункта Олекминского района. Это «147 дворовых территорий, 108 жилых домов, где проживает 420 человек», уточнил начальник ГУ МЧС по региону.

Администрация муниципальных образований развернула 7 пунктов временного размещения. «Заблаговременно было отселено 397 человек, 55 детей. В пунктах временного размещения на сегодняшний день находится 99 человек и 32 ребенка», — рассказал Гарин.

В район ледохода завезли 3,5 тонны взрывчатых материалов, проводятся взрывные работы и мероприятия по эвакуации населения, сообщил начальник якутского ГУ МЧС. «Ситуация находится под контролем», — уточнил он.

13 мая в Якутии произошло подтопление территории Олекминского района из-за выхода ледохода на реке Олекма. Река Олекма — правый приток реки Лены. В Олекминском районе работает межведомственная оперативная группа из 30 человек, задействованы 4 единицы техники.