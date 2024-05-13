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Российский вратарь вошел в число звезд матча Кубка Стэнли

Бобровский вошел в число звезд победного матча Кубка Стэнли против «Бостона»
Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков. Капитан «Флориды» Александр Барков после игры заявил, что Бобровский является лучшим игроком команды
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: IMAGO/Larry MacDougal / Global look press)

«Флорида Пантерз» победила «Бостон Брюинз» в матче 1/4 финала Кубка Стэнли. Встреча в Бостоне завершилась со счетом 3:2.

В составе победителей шайбы забросили Антон Лунделл, Сэм Беннетт и Александр Барков. За хозяев отличились Давид Пастрняк и Брэндон Карло. Российский нападающий «Флориды» Владимир Тарасенко записал на свой счет результативную передачу. В девяти матчах плей-офф этого розыгрыша Кубка Стэнли он набрал 5 очков (2 шайбы + 3 результативные передачи).

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 16 из 18 бросков. По итогам встречи он был признан третьей звездой матча. После игры капитан команды Барков заявил клубной пресс-службе, что Бобровский является лучшим игроком команды и всегда сохраняет спокойствие и сосредоточенность. «Он готов отражать броски в любое время. Его вклад в нашу команду огромен. Он наш лучший игрок и демонстрирует это каждый матч», — сказал Барков.

Счет в серии до четырех побед стал 3–1 в пользу «Флориды». Следующий матч между командами пройдет в ночь на 15 мая по московскому времени во Флориде.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
НХЛ Флорида Пантерз Сергей Бобровский Кубок Стэнли
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