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Общество ,  
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Бастрыкин ответил на просьбу проверить всех перевозчиков в Петербурге

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад после обращения к нему жителей Санкт-Петербурга после падения автобуса в реку Мойку. Об этом ведомство сообщило в своем телеграм-канале.

12 мая в телеграм-канале «Я люблю Васильевский остров» жители Санкт-Петербурга опубликовали обращение к председателю СК России с просьбой проверить все компании, которые занимаются перевозками пассажиров. В связи с этим Бастрыкин поручил представить ему доклад и организовать проверку, если для этого будут основания.

Суд арестовал водителя упавшего в Мойку автобуса
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Рахматшох Курбонов

«Главой ведомства дано поручение и.о. руководителя ГСУ СК России по г. Санкт-Петербургу Бобкову О.В. доложить по доводам, изложенным в публикации, и при наличии оснований организовать проверку», — говорится в публикации.

Поводом для составления обращения стало ДТП на Мойке. 10 мая в Санкт-Петербурге рейсовый автобус упал в реку. В результате трагедии выжили водитель автобуса и один пассажир. 11 мая Следственный комитет провел обыски в компании-перевозчике ООО «Такси». Находившегося за рулем Рахматшоха Курбонова арестовали. Он сознался в том, что управлял автобусом при неисправной тормозной системе, сообщала пресс-служба петербургских судов.

Бастрыкин ответил на просьбу проверить всех перевозчиков в Петербурге
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Согласно тексту обращения жителей Санкт-Петербурга, трагедия на Мойке — не первая. «Совсем недавно» произошли еще два ДТП в Василеостровском районе города. 24 января 2024 года на пересечении Наличной и улицы Беринга автобус наехал на пешеходов. А 12 апреля в Василеостровском районе города пешеходы попали под проходивший обкатку ретротрамвай. По словам вагоновожатого, причиной ДТП стал отказ тормозов.

Теги
Автобус Санкт-Петербург Следственный комитет проверка
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