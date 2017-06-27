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СФ одобрит перепись коррупционеров
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СФ одобрит перепись коррупционеров
Газета № 110 (2607) (2706) Политика, 26 июн, 19:23
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СФ одобрит перепись коррупционеров
Сенаторы поддержат создание реестра продажных чиновников
Сенаторы, которые две недели назад отказались одобрить закон о создании реестра госслужащих, уличенных в коррупции, в среду поддержат его, рассказали РБК два источника в Совете Федерации. Предполагается, что реестр будет открытым и что он будет размещен на сайте госслужбы
Заседание Совета Федерации (Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС)

Реестр одобрен​

В среду, 28 июня, на заседании Совета Федерации сенаторы поддержат проект закона о создании реестра чиновников, уличенных в коррупционных правонарушениях. Об этом РБК рассказал источник в Совфеде, его слова подтвердил член профильного комитета по конституционному законодательству верхней палаты Александр Башкин.

«Законопроект не будет отклонен, потому что все настроены на конкретный результат, — пояснил источник РБК. — Это имиджевый момент: показать Госдуме и правительству, что в Совфеде есть своя инициатива, но не накладывать грубое вето на их работу». «Так и произойдет [законопроект будет принят], так как все нацелены на сотрудничество», — заявил РБК Башкин.

Речь идет о разработанном в Минтруде законопроекте, внесенном в Госдуму еще в августе 2016 года. Авторы документа предложили способ помешать чиновникам, уволенным за коррупционные правонарушения в связи с утратой доверия, снова устраиваться на госслужбу. В трудовую книжку информация о таких взысканиях не попадает, поэтому есть риск, что при последующем трудоустройстве претенденты будут скрывать информацию об увольнении в связи с утратой доверия, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Чтобы избежать этого, в правительстве предложили создать реестр госслужащих, уволенных в связи с утратой доверия.

Такими правонарушениями, согласно закону о противодействии коррупции, следует считать отказ от исключения конфликта интересов или отказ от информирования о конфликте интересов, а также случаи, когда чиновники не подавали декларации об имуществе и доходах или исказили в них сведения. Законопроект был 7 июня одобрен Госдумой в третьем чтении.

После этого проект закона должен был обсуждаться на заседании Совета Федерации 14 июня. Но глава комитета по конституционному законодательству верхней палаты Андрей Клишас предложил отложить голосование по документу до следующего заседания, приняв его в работу. Он подчеркнул, что документ нужно «серьезно перерабатывать, потому что он затрагивает права и свободы граждан». Его поддержала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она назвала закон «рамочным» и попросила правительство доработать его, предупредив, что если Минтруд не сделает это, то сенаторы документ отклонят.

В последний раз Совфед не поддержал одобренный Госдумой законопроект в декабре 2013 года. Тогда сенаторы рекомендовали отклонить проект закона, по которому иностранцы должны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ законодательства РФ для получения некоторых видов российских рабочих виз. Его разработала группа депутатов во главе с Владимиром Плигиным. Тогда комитет верхней палаты по науке и образованию рекомендовал доработать законопроект. После доработки документ был подписан президентом и вступил в силу.

По словам Александра Башкина, претензий к самому законопроекту у членов Совфеда не было, но на заседании 14 июня не был представлен проект постановления правительства, в котором бы был прописан порядок включения и исключения из реестра чиновников, уволенных за коррупционные правонарушения. «Сенаторы потребовали ознакомить их с содержанием проекта [постановления]. Изучив документ, члены верхней палаты предложили к нему свои поправки, правительство согласилось с ними», — рассказал сенатор РБК.

В Минтруда до заседания Совета Федерации, на котором будет рассмотрен законопроект, воздержались от комментариев.

Каким будет коррупционный реестр

Предполагается, что реестр госслужащих, уволенных из-за утраты доверия, будет открытым, но не будет содержать персональных данных. «Мы, да и правительство, как я понимаю, еще думаем о том, какие именно сведения в нем будут, будут ли там полные ФИО», — пояснил источник РБК в Совфеде. По словам Башкина, в открытом доступе «не будет ничего лишнего»: паспортные данные и номер налогоплательщика будут скрыты.

Согласно постановлению, о содержании которого рассказали источник в Совфеде и Башкин, реестр будет размещен на сайте госслужбы — портале, где публикуются вакансии в госорганах.

Подробная выписка из реестра, по замыслу авторов постановления, будет предоставляться по запросам работодателей, судебных и правоохранительных органов. Башкин уточнил, что сенаторы также предложили предоставлять выписку из реестра по запросу включенного в него лица и его законных представителей. По мнению сенатора, это может понадобиться чиновникам, которые захотят оспорить включение в реестр в суде. «Не имея на руках самого документа, невозможно оспаривать его законность», — пояснил свою инициативу сенатор.

Он рассказал, что чиновники будут исключаться из реестра в том случае, если их восстановят в правах судебными решениями. Информация об увольнении будет храниться в течение двух лет, а после этого госслужащих автоматически исключат из базы данных, говорится в постановлении. В проекте есть и еще один важный этический аспект, рассказал Башкин: запись из него должна быть исключена после смерти человека. По его мнению, в первоначальном тексте эта процедура была описана недостаточно ясно.

Зачем нужна база данных о коррупционерах

Несмотря на доработку законопроекта сенаторами и правительством, реестр не будет полным списком российских чиновников-коррупционеров, пояснил РБК замглавы российского отделения антикоррупционной организации Transparency International Илья Шуманов. Он отметил, что туда не попадут госслужащие, которые уйдут с работы, до того как их уволят по статье «в связи с утратой доверия», и чиновники, отправленные в отставку из-за возбужденных против них уголовных дел. «А еще мы сталкиваемся с тем, что чиновник по два года сидит в судах и все сроки по Трудовому кодексу привлечения его к ответственности проходят», — рассказал эксперт.

Создание реестра уволенных за утрату доверия, как и введение понятия «неимущественная взятка», является частью общероссийской борьбы с коррупцией, рассказал РБК политолог Алексей Макаркин. Эта борьба, по его мнению, станет одной из тем грядущей президентской кампании. «Но не главной темой: ведь когда садится очередной глава региона, власти приходится объяснять, почему коррупция до сих пор не побеждена», — пояснил политолог.

Но, отметил Макаркин, антикоррупционная тема сейчас очень актуальна и даже «переживает ренессанс» в связи с расследованиями политика Алексея Навального и спровоцированными им акциями протеста. «Но для развития этой темы лучше подходят не небольшие инициативы, о создании реестра например, а громкие посадки — в частности, бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и других глав регионов», — подчеркнул эксперт.

Автор: Евгения Кузнецова
Теги: Совет Федерации , коррупция
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