Спорт⁠,
0

Четыре российские теннисистки из 9 вышли во второй круг Australian Open

Свои первые матчи выиграли Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Анна Калинская и Оксана Селехметьева
Мирра Андреева
Мирра Андреева (Фото: Cameron Spencer / Getty Images)

Только четыре российские теннисистки из девяти смогли выйти во второй круг Australian Open, первого в сезоне турнира «Большого шлема».

Последней в борьбу вступила Людмила Самсонова (18-я сеяная), которая сенсационно уступила 37-летней немке Лауре Зигемунд — 6:0, 5:7, 4:6. При этом россиянка вела 5:2 во втором сете и не реализовала два матчбола.

Также завершили борьбу на Australian Open в первом круге Анастасия Павлюченкова, Екатерина Александрова, Анна Блинкова и Анастасия Захарова.

Свои первые матчи выиграли Мирра Андреева (восьмая сеяная), Диана Шнайдер (23), Анна Калинская (31) и Оксана Селехметьева. За выход в третий круг они поспорят с гречанкой Марией Саккари, австралийкой Талией Гибсон, австрийкой Юлией Грабер и испанкой Паулой Бадосой соответственно.

В мужской сетке все трое россиян, Андрей Рублев, Даниил Медведев и Карен Хачанов, вышли во второй круг. Они теперь сыграют с португальцем Жайме Фарией, французом Кантеном Алисом и американцем Нишешем Басаваредди.

Australian Open завершится 1 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет почти $75 млн.

Мирра Андреева
