ВС оставил в силе приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма

Татьяна Лазарева (Фото: Вадим Тараканов / ТАСС)

Верховный суд России признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Суд отклонил кассационную жалобу защиты, передает «РИА Новости».

Ранее в одном из интервью телеведущая рассуждала о допустимости ударов беспилотниками по российским объектам. В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы за публичное оправдание терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Ей также запретили в течение четырех лет администрировать сайты.

По информации агентства, адвокат телеведущей Леонид Соловьев просил Верховный суд отменить предыдущие решения суда и направить дело на новое рассмотрение, указав на процессуальные нарушения. По его словам, в высказываниях Лазаревой не было цели повлиять на ход специальной военной операции на Украине, а значит отсутствовал и состав преступления.

В феврале 2022 года Лазарева уехала из России в Испанию. Позднее Минюст внес ее в список иноагентов.

В июне 2024-го телеведущую объявили в розыск по ст. 280.3 Уголовного кодекса (дискредитация армии). А в октябре 2025 года суд заочно приговорил Лазареву за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Ей добавили к сроку еще полгода.