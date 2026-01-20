ВС оставил в силе приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма
Верховный суд России признал законным заочный приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (признана Минюстом иноагентом) по делу об оправдании терроризма. Суд отклонил кассационную жалобу защиты, передает «РИА Новости».
Ранее в одном из интервью телеведущая рассуждала о допустимости ударов беспилотниками по российским объектам. В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года лишения свободы за публичное оправдание терроризма в интернете (ч. 2 ст. 205.2 УК). Ей также запретили в течение четырех лет администрировать сайты.
По информации агентства, адвокат телеведущей Леонид Соловьев просил Верховный суд отменить предыдущие решения суда и направить дело на новое рассмотрение, указав на процессуальные нарушения. По его словам, в высказываниях Лазаревой не было цели повлиять на ход специальной военной операции на Украине, а значит отсутствовал и состав преступления.
В феврале 2022 года Лазарева уехала из России в Испанию. Позднее Минюст внес ее в список иноагентов.
В июне 2024-го телеведущую объявили в розыск по ст. 280.3 Уголовного кодекса (дискредитация армии). А в октябре 2025 года суд заочно приговорил Лазареву за уклонение от исполнения обязанностей иностранного агента. Ей добавили к сроку еще полгода.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика