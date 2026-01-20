Суд продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову

Тимур Иванов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Мосгорсуд 20 января продлил срок содержания под стражей бывшему заместителю министра обороны Тимуру Иванову, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

Иванов останется в СИЗО до 23 апреля 2026 года.

Иванова обвиняют по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере.

Тимур Иванов находился на посту заместителя министра обороны с 2016 года. В апреле 2024 года Иванова обвинили в получении взятки на сумму более 1,35 млрд рублей (ч. 6 ст. 290 УК). Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Он был арестован и отстранен от должности.

В ноябре было возбуждено второе уголовное дело, касающееся хищения 3,2 млрд руб. у банка «Интеркоммерц», а также растраты более 200 млн руб. на разнице курсов валют при покупке и продаже паромов для Керченской переправы.

1 июля 2025 года Мосгорсуд приговорил Иванова к 13 годам колонии общего режима по двум эпизодам растраты в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Адвокаты бывшего замминистра обороны обжаловали решение.

В октябре 2025 года Иванов заявил о готовности отправиться на службу в зону военной операции.