 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Претензии США на Гренландию⁠,
0

Лавров не увидел условий для договора о взаимопомощи с Гренландией

Лавров: Россия не видит условий для договора с Гренландией о взаимопомощи
Сюжет
Претензии США на Гренландию
Фото: Marko Djurica / Reuters
Фото: Marko Djurica / Reuters

Сейчас нет условий для заключения с Гренландией договора о взаимопомощи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.

«Что касается гипотетического предложения со стороны Гренландии и Исландии, как я понимаю, заключить договор о взаимопомощи с Российской Федерацией, то я не вижу условий, которые позволили бы такую вероятность предполагать», — сказал Лавров.

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Политика
Фото:Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Также министр добавил, что Гренландия — не естественная часть Дании, это колониальное завоевание.

«Но проблема бывших колониальных владений стоит все более и более остро. Без всяких обид, считаю, что Британию надо называть Британией, а не Великобританией», — добавил Лавров. «Но это важная геополитическая проблема, мы за ней следим», — сказал глава российского МИД.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль анализирует информацию о происходящем вокруг Гренландии и внимательно следит за развитием ситуации.

«В последние дни много беспокойной информации поступает. Мы самым пристальным образом наблюдаем. Что касается наших планов относительно Дании и Гренландии, я оставляю без комментариев», — сказал Песков.

Премьер Чехии рассказал о покупке глобуса, чтобы «точно» найти Гренландию
Политика
Андрей Бабиш

Ранее президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре заявил, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире», сославшись на отсутствие Нобелевской премии мира за прекращение конфликтов. Американский лидер также подчеркнул, что «мир не будет в полной безопасности, пока Штаты не получат тотальный контроль над Гренландией».

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Персоны
Елена Наумова
Сергей Лавров Гренландия МИД Договор
Сергей Лавров фото
Сергей Лавров
дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
Материалы по теме
Как Гренландия заставила ЕС и США возобновить торговую войну
Политика
Гренландия: кому принадлежит самый большой остров мира, его роль для США
База знаний
Гренландия поблагодарила страны Европы за поддержку на фоне риска пошлин
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Россиянка вылетела с Australian Open после победы 6:0 в первом сете Спорт, 13:46
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Неизвестный перевел биткоины стоимостью $85 млн после 13 лет бездействия Крипто, 13:40
Глава баскетбольного «Зенита» сравнил отстраненного тренера с Карпиным Спорт, 13:39
Песков заявил, что власти оценивают ситуацию с ростом цен в России Экономика, 13:36
Лавров заявил, что с нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться Политика, 13:34
Лавров не увидел условий для договора о взаимопомощи с Гренландией Политика, 13:29
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию Политика, 13:22
ВС оставил в силе приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма Политика, 13:21
«Роскосмос» опроверг эвакуацию экипажа МКС Общество, 13:15
Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию «великой слабостью» Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Где россияне отдыхали на новогодние каникулы в 2026 году Недвижимость, 13:09