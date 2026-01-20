Лавров не увидел условий для договора о взаимопомощи с Гренландией
Сейчас нет условий для заключения с Гренландией договора о взаимопомощи. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2025 году, передает корреспондент РБК.
«Что касается гипотетического предложения со стороны Гренландии и Исландии, как я понимаю, заключить договор о взаимопомощи с Российской Федерацией, то я не вижу условий, которые позволили бы такую вероятность предполагать», — сказал Лавров.
Также министр добавил, что Гренландия — не естественная часть Дании, это колониальное завоевание.
«Но проблема бывших колониальных владений стоит все более и более остро. Без всяких обид, считаю, что Британию надо называть Британией, а не Великобританией», — добавил Лавров. «Но это важная геополитическая проблема, мы за ней следим», — сказал глава российского МИД.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль анализирует информацию о происходящем вокруг Гренландии и внимательно следит за развитием ситуации.
«В последние дни много беспокойной информации поступает. Мы самым пристальным образом наблюдаем. Что касается наших планов относительно Дании и Гренландии, я оставляю без комментариев», — сказал Песков.
Ранее президент США Дональд Трамп в письме премьер-министру Норвегии Йонасу Гару Стёре заявил, что «больше не чувствует обязательства думать исключительно о мире», сославшись на отсутствие Нобелевской премии мира за прекращение конфликтов. Американский лидер также подчеркнул, что «мир не будет в полной безопасности, пока Штаты не получат тотальный контроль над Гренландией».
