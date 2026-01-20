Песков заявил, что власти оценивают ситуацию с ростом цен в России
Правительство отслеживает процессы, связанные с ростом цен в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.
«Что касается роста цен, то правительство оценивает [эти процессы], они анализируются, по мере необходимости будут обсуждаться», — сказал Песков.
ЦБ мониторит эту ситуацию и принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности в стране, добавил он. Отвечая на вопрос о возможном росте прогнозируемой инфляции, Песков подчеркнул, что «пока таких опасений нет».
За период с 1 по 12 января 2026 года потребительские цены в России выросли на 1,26%, оценил Росстат. Так, на плодоовощную продукцию цены выросли на 7,9%, в том числе на огурцы — на 21,3%, помидоры — на 13,6%, картофель — на 5,8%. В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,74%, а в сегменте наблюдаемых услуг — 1,81%.
Высокая инфляция с начала года зафиксирована на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС — с 20 до 22%, пояснили в Минэкономразвития.
В конце декабря Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала официальное предостережение компаниям в связи с прогнозом директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва о возможном повышении цен на куриные яйца. Ситуация была связана с зафиксированной вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик. ФАС подчеркнула, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как сигнал к росту цен. Ведомство напомнило производителям о необходимости строгого соблюдения антимонопольного законодательства.
Союз потребителей России (СПРФ) оценил потери россиян из-за шринкфляции в 1 трлн руб. Это практика, когда производители уменьшают количество, вес или объем товара в упаковке, сохраняя при этом его цену.
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика