Экономика⁠,
0

Песков заявил, что власти оценивают ситуацию с ростом цен в России

Власти России отслеживают ситуацию вокруг роста цен, заявил Песков. При этом в Кремле не ожидают изменения прогноза инфляции. В новогодние праздники потребительские цены в стране увеличились на 1,26%, подсчитал Росстат
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Правительство отслеживает процессы, связанные с ростом цен в стране, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит корреспондент РБК.

«Что касается роста цен, то правительство оценивает [эти процессы], они анализируются, по мере необходимости будут обсуждаться», — сказал Песков.

ЦБ мониторит эту ситуацию и принимает те меры, которые считает необходимыми для поддержания макроэкономической стабильности в стране, добавил он. Отвечая на вопрос о возможном росте прогнозируемой инфляции, Песков подчеркнул, что «пока таких опасений нет».

За период с 1 по 12 января 2026 года потребительские цены в России выросли на 1,26%, оценил Росстат. Так, на плодоовощную продукцию цены выросли на 7,9%, в том числе на огурцы — на 21,3%, помидоры — на 13,6%, картофель — на 5,8%. В сегменте непродовольственных товаров инфляция составила 0,74%, а в сегменте наблюдаемых услуг — 1,81%.

Высокая инфляция с начала года зафиксирована на фоне повышения с 1 января 2026 года базовой ставки НДС — с 20 до 22%, пояснили в Минэкономразвития.

К Новому году в России снизились цены на мандарины, яйца и масло
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

В конце декабря Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) выдала официальное предостережение компаниям в связи с прогнозом директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва о возможном повышении цен на куриные яйца. Ситуация была связана с зафиксированной вспышкой птичьего гриппа на одной из птицефабрик. ФАС подчеркнула, что подобные заявления могут быть восприняты рынком как сигнал к росту цен. Ведомство напомнило производителям о необходимости строгого соблюдения антимонопольного законодательства.

Союз потребителей России (СПРФ) оценил потери россиян из-за шринкфляции в 1 трлн руб. Это практика, когда производители уменьшают количество, вес или объем товара в упаковке, сохраняя при этом его цену.

Персоны
Валерия Доброва, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дмитрий Песков цены экономика России ЦБ правительство
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
