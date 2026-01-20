 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Брюгге 1 6,5 x 4,8 2 1,45 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Буде/Глимт Манчестер Сити 1 6,6 x 5,6 2 1,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Спортинг Лиссабон ПСЖ 1 4,3 x 4,05 2 1,75 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Арсенал 1 2,7 x 3,25 2 2,85 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Монако 1 1,3 x 5,8 2 9 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Айнтрахт Франкфурт 1 3,1 x 3,85 2 2,13 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Марсель Ливерпуль 1 3,6 x 3,8 2 1,95 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Челси Пафос 1 1,15 x 7,2 2 22 Футбол Лига Европы УЕФА. Общий этап Мальме Црвена Звезда 1 3,45 x 3,8 2 2 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,46 x 57 2 2,8 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Никита Крылов Модестас Букаускас 1 2,25 x 53 2 1,68 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Наталия Силва Роуз Намаюнас 1 1,25 x 65 2 4,15
Спорт⁠,
0

Глава баскетбольного «Зенита» сравнил отстраненного тренера с Карпиным

Медведев: «Тренер «Зенита» отстранен из-за невозможности совмещать посты»
«В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань» — так председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев объяснил отстранение тренера Секулича, указав на невозможность совмещать посты в клубе и сборной
Александр Медведев
Александр Медведев (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Председатель совета директоров баскетбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал причиной отстранения неудачную практику совмещения постов главного тренера в клубе и национальной сборной Словении. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ранее «Зенит» объявил, что словенец Александер Секулич отстранен от исполнения обязанностей главного тренера «Зенита». И.о. главного тренера назначен Максим Учайкин, который будет руководить подготовкой команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ

«К сожалению, пример Александера Секулича — еще одно доказательство, вслед за Валерием Карпиным, невозможности совмещать посты в клубе и сборной. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», — заявил Медведев.

47-летний словенский специалист Александер Секулич возглавил «Зенит» в июне 2025 года. Параллельно с работой в клубе, начиная с 2020 года, он является главным тренером сборной Словении. Его контракт с петербургской командой был рассчитан на сезон 2025/26 с опцией продления по схеме «1+1».

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 13 победами и восемью поражениями. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл регулярный чемпионат, но в финале плей-офф уступил ЦСКА.

Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
БК Зенит Баскетбол Александр Медведев
Материалы по теме
Баскетбольный «Зенит» отстранил главного тренера
Спорт
Попавшего в реанимацию сына баскетболиста ЦСКА выписали из больницы
Спорт
Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 20 января
EUR ЦБ: 90,16 (-0,38) Инвестиции, 19 янв, 17:49 Курс доллара на 20 января
USD ЦБ: 77,76 (-0,08) Инвестиции, 19 янв, 17:49
Россиянка вылетела с Australian Open после победы 6:0 в первом сете Спорт, 13:46
Как играть в бизнес по своим правилам. Тест РБК и Яндекс Реклама, 13:44
Неизвестный перевел биткоины стоимостью $85 млн после 13 лет бездействия Крипто, 13:40
Глава баскетбольного «Зенита» сравнил отстраненного тренера с Карпиным Спорт, 13:39
Песков заявил, что власти оценивают ситуацию с ростом цен в России Экономика, 13:36
Лавров заявил, что с нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться Политика, 13:34
Лавров не увидел условий для договора о взаимопомощи с Гренландией Политика, 13:29
Как руководителю найти опору?
Узнайте на событии от РБК
Принять участие
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 13:27
CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию Политика, 13:22
ВС оставил в силе приговор Лазаревой по делу об оправдании терроризма Политика, 13:21
«Роскосмос» опроверг эвакуацию экипажа МКС Общество, 13:15
Трамп назвал передачу острова Диего-Гарсия Маврикию «великой слабостью» Политика, 13:12
Почему не все компании зарабатывают на больших массивах данных РБК и PostgresPro, 13:10
Где россияне отдыхали на новогодние каникулы в 2026 году Недвижимость, 13:09