Глава баскетбольного «Зенита» сравнил отстраненного тренера с Карпиным

«В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань» — так председатель совета директоров «Зенита» Александр Медведев объяснил отстранение тренера Секулича, указав на невозможность совмещать посты в клубе и сборной

Александр Медведев (Фото: Максим Константинов / ТАСС)

Председатель совета директоров баскетбольного клуба «Зенит» Александр Медведев назвал причиной отстранения неудачную практику совмещения постов главного тренера в клубе и национальной сборной Словении. Его слова приводит «Матч ТВ».

Ранее «Зенит» объявил, что словенец Александер Секулич отстранен от исполнения обязанностей главного тренера «Зенита». И.о. главного тренера назначен Максим Учайкин, который будет руководить подготовкой команды к матчу 22-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против МБА-МАИ

«К сожалению, пример Александера Секулича — еще одно доказательство, вслед за Валерием Карпиным, невозможности совмещать посты в клубе и сборной. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань», — заявил Медведев.

47-летний словенский специалист Александер Секулич возглавил «Зенит» в июне 2025 года. Параллельно с работой в клубе, начиная с 2020 года, он является главным тренером сборной Словении. Его контракт с петербургской командой был рассчитан на сезон 2025/26 с опцией продления по схеме «1+1».

«Зенит» занимает пятое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ с 13 победами и восемью поражениями. В прошлом сезоне петербургский клуб выиграл регулярный чемпионат, но в финале плей-офф уступил ЦСКА.