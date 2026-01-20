 Перейти к основному контенту
Лавров заявил, что с нынешними лидерами ЕС ни о чем нельзя договориться

Лавров: с нынешними лидерами ЕС Россия не сможет ни о чем договориться
Россия открыта к диалогу, однако с нынешними европейскими лидерами ни о чем договориться, скорее всего, не получится, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает корреспондент РБК.

«Четыре года они говорили о неприемлемости диалога с Москвой. А тут вдруг, когда им хочется выделиться среди массовки, которая твердит о нанесении России стратегического поражениях, вдруг говорят: а вообще надо с ними разговаривать», — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли возобновление диалога с Россией.

Лавров добавил, что те, кто настроен на серьезный разговор, должны не «горделиво говорить об этом», ожидая реакции своей аудитории, а просто позвонить, как это принято в дипломатической практике.

В середине декабря президент Франции Эмманюэль Макрон призвал Евросоюз начать подготовку к возможным переговорам с Россией, если в рамках действующих консультаций не удастся достичь «прочного мира» для Украины. В ответ на это Кремль сообщил, что Владимир Путин готов к диалогу с французским лидером при условии наличия «обоюдной политической воли». 7 января Макрон заявил о намерении провести переговоры с российским президентом в ближайшие недели.

Позже, в январе, премьер-министр Италии Джорджа Мелони также выступила за начало переговоров Европы с Россией, однако подчеркнула, что для этого следует выработать общую для стран позицию.

Материал дополняется

