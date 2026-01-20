 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию
0

FT узнала, что в Европе усомнились в идее отправки войск в Гренландию

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Европейские дипломаты усомнились, не была ли отправка войск в Гренландию чрезмерно провокационным шагом, который мог быть неверно истолкован президентом США Дональдом Трампом, пишет Financial Times
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Европейские дипломаты задались вопросом, не была ли слишком провокационной идея направить войска в Гренландию. Об этом пишет The Financial Times.

«Спешка с отправкой войск, возможно, была не лучшей идеей с точки зрения сохранения спокойствия. Легко понять, что Трамп мог неправильно истолковать намерения», — сказал один дипломат The Financial Times.

По словам другого чиновника, для президента США Дональда Трампа послание стран, отправивших свои войска на остров, оказалось слишком «завуалированным»: «Мы понимали, что цель заключалась в том, чтобы показать, что мы заботимся о безопасности в Арктике. Но мы опасались, что Трамп может воспринять это как попытку защититься от него».

WSJ узнала, почему Трамп решил аннексировать Гренландию
Политика
Дональд Трамп

Вашингтон считает, что контроль над Гренландией необходим США для защиты стратегических интересов страны в Арктике и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России. О возможности присоединения острова к США Дональд Трамп говорил еще в первый свой срок, в январе 2026 года он вновь вернулся к этой теме.

На фоне заявлений Трампа о том, что Дания неспособна эффективно защищать Гренландию, восемь европейских стран направили своих солдат в Гренландию в рамках учений «Арктическая стойкость». После этого, 17 января, американский президент объявил о введении с 1 февраля 10%-ных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции и призвал страны договориться о контроле за Гренландией. Некоторые страны, против которых Трамп ввел пошлины, начали возвращать с территории Гренландии своих солдат. Минобороны Германии завило, что военнослужащие бундесвера планово покинули остров после учений. Два нидерландских офицера, которые работали в Гренландии в рамках подготовки учений НАТО, также завершили свою миссию.

Также эти восемь стран выпустили совместное заявление о намерении укреплять безопасность в Арктике как общий трансатлантический интерес. В заявлении лидеры стран отметили, что тарифные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и могут привести к «опасной нисходящей спирали».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне указал, что Трамп мог воспринять отправку европейцами войск в Гренландию не как отклик на важность безопасности в Арктике и риски, связанные с Россией, а как выступление против него.

К 20 января в Гренландии высадились дополнительные силы Вооруженных сил Дании во главе с начальником штаба армии Петером Бойсеном. Бойсен в интервью телеканалу TV2 рассказал, что датская армия отрабатывает тактику защиты Гренландии.

Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7

Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями

Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США

Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом

Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая

Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика
Илья Трапезников
Гренландия Дания США Европейский Союз НАТО Арктика
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Кир Стармер фото
Кир Стармер
политик, премьер-министр Великобритании
2 сентября 1962 года
