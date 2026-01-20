FT узнала, что в Европе усомнились в идее отправки войск в Гренландию

Европейские дипломаты усомнились, не была ли отправка войск в Гренландию чрезмерно провокационным шагом, который мог быть неверно истолкован президентом США Дональдом Трампом, пишет Financial Times

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Европейские дипломаты задались вопросом, не была ли слишком провокационной идея направить войска в Гренландию. Об этом пишет The Financial Times.

«Спешка с отправкой войск, возможно, была не лучшей идеей с точки зрения сохранения спокойствия. Легко понять, что Трамп мог неправильно истолковать намерения», — сказал один дипломат The Financial Times.

По словам другого чиновника, для президента США Дональда Трампа послание стран, отправивших свои войска на остров, оказалось слишком «завуалированным»: «Мы понимали, что цель заключалась в том, чтобы показать, что мы заботимся о безопасности в Арктике. Но мы опасались, что Трамп может воспринять это как попытку защититься от него».

Вашингтон считает, что контроль над Гренландией необходим США для защиты стратегических интересов страны в Арктике и противодействия растущим угрозам со стороны Китая и России. О возможности присоединения острова к США Дональд Трамп говорил еще в первый свой срок, в январе 2026 года он вновь вернулся к этой теме.

На фоне заявлений Трампа о том, что Дания неспособна эффективно защищать Гренландию, восемь европейских стран направили своих солдат в Гренландию в рамках учений «Арктическая стойкость». После этого, 17 января, американский президент объявил о введении с 1 февраля 10%-ных пошлин на товары из Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции и призвал страны договориться о контроле за Гренландией. Некоторые страны, против которых Трамп ввел пошлины, начали возвращать с территории Гренландии своих солдат. Минобороны Германии завило, что военнослужащие бундесвера планово покинули остров после учений. Два нидерландских офицера, которые работали в Гренландии в рамках подготовки учений НАТО, также завершили свою миссию.

Также эти восемь стран выпустили совместное заявление о намерении укреплять безопасность в Арктике как общий трансатлантический интерес. В заявлении лидеры стран отметили, что тарифные угрозы США подрывают трансатлантические отношения и могут привести к «опасной нисходящей спирали».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне указал, что Трамп мог воспринять отправку европейцами войск в Гренландию не как отклик на важность безопасности в Арктике и риски, связанные с Россией, а как выступление против него.

К 20 января в Гренландии высадились дополнительные силы Вооруженных сил Дании во главе с начальником штаба армии Петером Бойсеном. Бойсен в интервью телеканалу TV2 рассказал, что датская армия отрабатывает тактику защиты Гренландии.