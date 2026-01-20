Трамп пригласил Зеленского в «Совет мира»

Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение войти в состав «Совета мира». Об этом в Х сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер. Он также отметил, что с украинской стороны пока нет ответа.

16 января Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». В тот же день в своей соцсети TruthSocial президент США написал: «Я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте».

Белый дом опубликовал список членов исполнительного совета Совета мира, в который вошли: Трамп в качестве председателя совета, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд), глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.

Ранее приглашение в «Совет мира» получил президент России Владимир Путин.