Трамп пригласил Зеленского в «Совет мира»
Президент США Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение войти в состав «Совета мира». Об этом в Х сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер. Он также отметил, что с украинской стороны пока нет ответа.
16 января Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». В тот же день в своей соцсети TruthSocial президент США написал: «Я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте».
Белый дом опубликовал список членов исполнительного совета Совета мира, в который вошли: Трамп в качестве председателя совета, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд), глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.
Ранее приглашение в «Совет мира» получил президент России Владимир Путин.
