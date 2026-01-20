 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Трамп пригласил Зеленского в «Совет мира»

Корреспондент FT Миллер: Трамп пригласил Зеленского в «Совет мира»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Reuters)

Президент США Дональд Трамп направил президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение войти в состав «Совета мира». Об этом в Х сообщил корреспондент Financial Times Кристофер Миллер. Он также отметил, что с украинской стороны пока нет ответа.

Что известно о «Совете мира» Трампа и кого в него пригласили
Политика
Дональд Трамп

16 января Дональд Трамп объявил о формировании «Совета мира». В тот же день в своей соцсети TruthSocial президент США написал: «Я могу с уверенностью сказать, что это самый великий и престижный совет, который когда-либо собирался в любое время и в любом месте».

Белый дом опубликовал список членов исполнительного совета Совета мира, в который вошли: Трамп в качестве председателя совета, госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник американского президента по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, экс-премьер Великобритании Тони Блэр, американский предприниматель Марк Роуэн (Forbes оценивает его состояние в $8,2 млрд), глава Всемирного банка Аджай Банга, замсоветника по нацбезопасности США Роберт Гэбриэл.

Ранее приглашение в «Совет мира» получил президент России Владимир Путин.

Персоны
Антонина Сергеева
Дональд Трамп Совет мира Владимир Зеленский Украина
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
