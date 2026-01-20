 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Россиянка вылетела с Australian Open после победы 6:0 в первом сете

Самсонова проиграла в первом круге Australian Open, ведя 6:0, 5:2
Россиянка в первом сете оформила «баранку» немке Лауре Зигемунд, но не смогла удержать преимущество и проиграла матч
Людмила Самсонова
Людмила Самсонова (Фото: Albert Perez / Getty Images)

Третья ракетка России Людмила Самсонова не смогла выйти во второй круг Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

В матче первого круга 18-я ракетка мира уступила 48-й ракетке мира, немке Лауре Зигемунд, со счетом 6:0, 5:7, 4:6.

Матч продолжался 2 часа 33 минуты. Самсонова взяла первый сет с «баранкой» — 6:0. Однако во второй партии инициатива постепенно перешла к Зигемунд. Немка, проигрывая 2:5, совершила впечатляющий камбэк, выиграв пять геймов подряд и сравняв счет в матче — 7:5. В решающем третьем сете Зигемунд сохранила преимущество и довела встречу до победы.

Следующей соперницей немки станет победительница матча между австралийками Кимберли Биррелл и Мэддисон Инглис﻿.

В активе Самсоновой пять одиночных титулов WTA и три победы в парных соревнованиях. В одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» ее лучшим результатом является выход в четвертьфинал Уимблдона в 2025 году. В 2021 году она также выиграла Кубок Билли Джин Кинг в составе российской сборной.

«Баранкой» в теннисе называют счет 6:0, отражающий превосходство игрока по ходу партии.

