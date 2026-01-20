Рекордный радиационный шторм вызвал сильную магнитную бурю. Инфографика
В ночь на 20 января в окрестностях Земли прошел самый сильный в XXI веке радиационный шторм, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. «Максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты вчера в 22:15 по московскому времени и составили 37 000 единиц pfu (proton flux unit)», — сообщили ученые. До этого сильнейшим штормом был признан произошедший 6 ноября 2001 года, когда плотность солнечных протонов достигла 31 700 pfu.
Радиационный шторм вызвал мощную магнитную бурю четвертого уровня (всего уровней пять, где G4 — очень сильная буря, а G5 — экстремальная). Пикового значения — 8,67 Kp (геомагнитный индекс) — буря достигла между полуночью и тремя часами ночи по московскому времени. На момент публикации это самая сильная буря в январе 2026 года.
Аномальное событие вызвало сильные полярные сияния, которые можно было наблюдать на территории России и других стран европейской части континента — они были заметны до широты около 40 градусов.
Читайте РБК в Max! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп опубликовал сообщение от Макрона о приглашении россиян на G7
Генштаб Дании заявил, что армия отрабатывает защиту Гренландии с боями
Трамп опубликовал картинку с развевающимся над Гренландией флагом США
Евросоюз попал в зависимость от газа из США на фоне конфликта с Трампом
Politico назвало способы ЕС «прижать» Трампа с «базукой» и картой Китая
Общее богатство миллиардеров достигло исторического рекорда. Инфографика