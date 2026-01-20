Рекордный радиационный шторм вызвал сильную магнитную бурю. Инфографика

В ночь на 20 января в окрестностях Земли прошел сильнейший в XXI веке радиационный шторм. Он вызвал магнитную бурю четвертого, предпоследнего, уровня. Какие магнитные бури обрушивались на Землю в январе — в инфографике РБК

В ночь на 20 января в окрестностях Земли прошел самый сильный в XXI веке радиационный шторм, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии. «Максимальные значения плотности солнечных протонов были достигнуты вчера в 22:15 по московскому времени и составили 37 000 единиц pfu (proton flux unit)», — сообщили ученые. До этого сильнейшим штормом был признан произошедший 6 ноября 2001 года, когда плотность солнечных протонов достигла 31 700 pfu.

Космический радиационный шторм, также известный как солнечное протонное событие или SPE, возникает после вспышек на Солнце, когда потоки заряженных частиц разгоняются до десятков тысяч километров в секунду. Протоны достигают Земли за 30–60 минут, шторм может продолжаться несколько дней.

Радиационный шторм вызвал мощную магнитную бурю четвертого уровня (всего уровней пять, где G4 — очень сильная буря, а G5 — экстремальная). Пикового значения — 8,67 Kp (геомагнитный индекс) — буря достигла между полуночью и тремя часами ночи по московскому времени. На момент публикации это самая сильная буря в январе 2026 года.

Аномальное событие вызвало сильные полярные сияния, которые можно было наблюдать на территории России и других стран европейской части континента — они были заметны до широты около 40 градусов.