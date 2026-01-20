CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию

Один из возможных вариантов избежать конфликта вокруг статуса Гренландии — пересмотр соглашения о защите острова 1951 года. Такой вариант, как сообщает CNN, в частном порядке продвигает генсек НАТО Рютте

Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

США не намерены превращать Гренландию в один из своих штатов, но рассматривают заключение «союза», сообщает CNN со ссылкой на неназванного советника американского президента Дональда Трампа.

Хотя команда Трампа в целом разделяет его точку зрения о важности контроля США над Гренландией для обеспечения национальной безопасности, многие советники американского президента пока сомневаются, как именно достичь этой цели. «Мы не хотим превращать их в штат. Но хотим ли мы с ними союза? В этом нет никаких сомнений», — сказал источник.

Несмотря на то, что за последние несколько дней Трамп лишь ужесточил риторику о планах присоединить Гренландию, часть европейских лидеров все еще надеется на заключение сделки между США и Данией, отмечает CNN. «Они считают, что могут попытаться оказать давление на Данию, чтобы заключить сделку, даже если это не приведет к передаче всей территории. Достижение той же цели путем совместного контроля над Гренландией», — сказал собеседник телеканала.

По словам европейского чиновника, один из тех, кто еще верит в успешность соглашения, которое позволит избежать конфликта, — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В частном порядке он поднимает тему пересмотра соглашения о защите Гренландии 1951 года и гарантиям запрета китайских инвестиций в экономику острова, рассказал источник CNN.

В 1951 году, через два года после вступления Дании в НАТО, между датским и американским правительствами было подписано соглашение, согласно которому страны осуществляют совместную оборону острова. Кроме того, соглашение позволяет США размещать в Гренландии свои военные базы. Со времен холодной войны на острове находится американская военно-космическая база Питуффик. Действующий контингент базы составляет более 600 человек, включая 200 американских военных.

Во время своего и первого и второго срока Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. Дискуссии возобновились в начале этого года. По словам американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Америке для обороны. Он предупредил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии.

После угроз Трамп Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии. Дополнительные силы прибыли на остров меньше суток назад. Генштаб Дании планирует отработать тактику защиты острова.