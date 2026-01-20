 Перейти к основному контенту
Претензии США на Гренландию⁠,
CNN узнал, как Трамп планирует присоединить Гренландию

Сюжет
Претензии США на Гренландию
Один из возможных вариантов избежать конфликта вокруг статуса Гренландии — пересмотр соглашения о защите острова 1951 года. Такой вариант, как сообщает CNN, в частном порядке продвигает генсек НАТО Рютте
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters
Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

США не намерены превращать Гренландию в один из своих штатов, но рассматривают заключение «союза», сообщает CNN со ссылкой на неназванного советника американского президента Дональда Трампа.

Хотя команда Трампа в целом разделяет его точку зрения о важности контроля США над Гренландией для обеспечения национальной безопасности, многие советники американского президента пока сомневаются, как именно достичь этой цели. «Мы не хотим превращать их в штат. Но хотим ли мы с ними союза? В этом нет никаких сомнений», — сказал источник.

Несмотря на то, что за последние несколько дней Трамп лишь ужесточил риторику о планах присоединить Гренландию, часть европейских лидеров все еще надеется на заключение сделки между США и Данией, отмечает CNN. «Они считают, что могут попытаться оказать давление на Данию, чтобы заключить сделку, даже если это не приведет к передаче всей территории. Достижение той же цели путем совместного контроля над Гренландией», — сказал собеседник телеканала.

Трамп объявил о готовности США к переговорам о присоединении Гренландии
Политика
Дональд Трамп

По словам европейского чиновника, один из тех, кто еще верит в успешность соглашения, которое позволит избежать конфликта, — генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. В частном порядке он поднимает тему пересмотра соглашения о защите Гренландии 1951 года и гарантиям запрета китайских инвестиций в экономику острова, рассказал источник CNN.

В 1951 году, через два года после вступления Дании в НАТО, между датским и американским правительствами было подписано соглашение, согласно которому страны осуществляют совместную оборону острова. Кроме того, соглашение позволяет США размещать в Гренландии свои военные базы. Со времен холодной войны на острове находится американская военно-космическая база Питуффик. Действующий контингент базы составляет более 600 человек, включая 200 американских военных.

Во время своего и первого и второго срока Трамп неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. Дискуссии возобновились в начале этого года. По словам американского лидера, остров «окружен» российским и китайским флотом и «абсолютно необходим» Америке для обороны. Он предупредил, что США начнут взимать с Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов, Норвегии, Финляндии, Франции и Швеции пошлины в размере 10%, пока не будет достигнуто соглашение о покупке Гренландии.

После угроз Трамп Дания усилила военное присутствие на территории Гренландии. Дополнительные силы прибыли на остров меньше суток назад. Генштаб Дании планирует отработать тактику защиты острова.

Илья Трапезников
Гренландия Дания США санкции Европейский Союз
Дональд Трамп
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
